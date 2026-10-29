کویت میں آیت اللہ حسین معتوق کو سزا سنانا انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے، حیات طیبہ فاؤنڈیشن

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حیات طیبہ فاؤنڈیشن برائے اسلامی شخصیات کے شعبۂ بین الاقوامی امور نے کویت کی فوجداری عدالت کی جانب سے آیت اللہ شیخ حسین معتوق کو سزا سنائے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔
شعبے کے بیان میں اس ممتاز عالم دین کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کویتی عدالت کے فیصلے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ بے بنیاد الزامات اور غیر معتبر شواہد کی بنیاد پر صادر کیا گیا ہے۔
حیات طیبہ فاؤنڈیشن کے شعبۂ بین الاقوامی امور نے اس اقدام کو اسلامی شریعت کے احکام، انسانی حقوق کے قوانین اور منصفانہ عدالتی کارروائی کے اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔
بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جائز آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق، بالخصوص منصفانہ عدالتی کارروائی کے حق اور انسانی وقار کا تحفظ ضروری ہے۔ ان حقوق کو من مانے اور سیاسی مفادات سے متاثر فیصلوں کی بھینٹ نہیں چڑھایا جانا چاہیے۔
شعبے نے متعلقہ بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری مداخلت کرتے ہوئے ایسے نقصان دہ فیصلوں کا سلسلہ روکنے اور انسانی وقار و جائز آزادیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔
حیات طیبہ فاؤنڈیشن برائے اسلامی شخصیات کے شعبۂ بین الاقوامی امور کا مکمل بیان درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
’’بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔‘‘
کویت کی فوجداری عدالت کی جانب سے ممتاز عالم دین، دانش مند روحانی شخصیت اور مجاہد آیت اللہ شیخ حسین معتوق کے خلاف غیر منصفانہ فیصلے کی خبر باعثِ افسوس ہے۔
حیات طیبہ فاؤنڈیشن برائے اسلامی شخصیات کا شعبۂ بین الاقوامی امور اس قابل قدر شخصیت کے علمی و روحانی مقام کی بھرپور حمایت اور ان کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس غیر منصفانہ فیصلے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جو بے بنیاد الزامات اور غیر معتبر شواہد کی بنیاد پر صادر کیا گیا ہے۔
بلاشبہ، یہ اقدام نہ صرف اسلامی شریعت کے ترقی پسند احکام کے صریح منافی ہے بلکہ انسانی حقوق کے قوانین اور منصفانہ عدالتی کارروائی کے مسلمہ اصولوں کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔
ہمارا یقین ہے کہ جائز آزادیاں اور بنیادی حقوق، جن میں منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق اور انسانی وقار کا تحفظ شامل ہیں، ناقابلِ تنسیخ ہیں۔ انہیں من مانے اور سیاسی مفادات سے متاثر فیصلوں کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔
یہ شعبہ اس غیر منصفانہ فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے تمام متعلقہ بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کریں، ایسے نقصان دہ فیصلوں کا سلسلہ روکیں اور انسانی وقار و آزادیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔
شعبۂ بین الاقوامی امور، حیات طیبہ فاؤنڈیشن برائے اسلامی شخصیات
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