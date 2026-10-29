ایران نے جدید امریکی MQ-1 ڈرون مار گرایا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی ایران کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چند گھنٹے قبل جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے جدید MQ-1 ڈرون کو آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے میں، سیریک کے سامنے، ایرانی فضائی حدود میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔
29 اکتوبر 2026 - 14:20
News ID: 1883963
سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چند گھنٹے قبل جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے جدید MQ-1 ڈرون کو آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے میں، سیریک کے سامنے، ایرانی فضائی حدود میں روک کر تباہ کر دیا گیا
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