ایران اور عراق کا باشماق بارڈر پر آمدورفت آسان بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مریوان سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مریوان کا سرحدی راستہ باشماق ایران اور عراق کے کردستان ریجن کے درمیان رابطے کی ایک اہم گزرگاہ ہے۔ یہاں مسافروں اور ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی بلاتعطل آمدورفت تجارتی لین دین اور سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے دونوں جانب کے سرحدی حکام کے درمیان مسلسل رابطہ اور سرحدی ٹرمینل کے مسائل کا حل سرحدی سرگرمیوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔
ایرانی اور عراقی ٹرکوں کی ٹرانزٹ اور ٹرانس شپمنٹ کے شعبوں میں آمدورفت کے لیے مناسب بنیادی ڈھانچے کے ساتھ انتظامی سطح پر ہم آہنگی اور ان رکاوٹوں کا خاتمہ بھی ضروری ہے جو گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ ڈرائیوروں کے مسائل حل کرنا اور سرحدی کارروائیوں کو تیز کرنا بھی نقل و حمل کو ہموار بنانے اور سرحدی تجارت کی معاونت کے اہم اقدامات میں شامل ہے۔
اسی سلسلے میں ایران اور عراق کے سرحدی حکام نے ہنگامی ملاقات میں مشترکہ سرحد کی تازہ صورتِ حال اور بارڈر باشماق ٹرمینل میں موجود مسائل کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹرمینل کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور نقل و حمل کی گاڑیوں کی آمدورفت اور درپیش مشکلات کا قریب سے جائزہ لیا۔
یہ ہنگامی سرحدی ملاقات اسلامی جمہوریہ ایران کے علاقے مریوان اور جمہوریہ عراق کے علاقے حلبچہ کے سرحدی حکام کے درمیان عراقی فریق کی میزبانی میں بارڈر باشماق ٹرمینل پر منعقد ہوئی۔
ملاقات میں ایرانی سرحدی کمانڈر کرنل علی دریکوند اور عراقی علاقے حلبچہ کے سرحدی کمانڈر کرنل سرکوت علی صالح نے مشترکہ سرحد کی تازہ صورتِ حال کا جائزہ لیا اور سرحدی ہم آہنگی بڑھانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے سرحدی علاقوں کے رہائشیوں کے حقوق کے تحفظ، باشماق کسٹمز پر مسافروں اور گاڑیوں کی آمدورفت آسان اور تیز بنانے، موجودہ رکاوٹیں دور کرنے اور دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا۔
اجلاس میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کی روک تھام، اشیا اور غیر مجاز سامان کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی اور دیگر سرحدی خلاف ورزیوں کی روک تھام کے امور بھی زیرِ بحث آئے۔
بعد ازاں ایران اور عراق کے سرحدی کمانڈروں نے عراقی بارڈر باشماق ٹرمینل کے ڈائریکٹر کے ہمراہ ٹرانزٹ اور ٹرانس شپمنٹ کے متعلقہ حصوں، سرحدی پل اور ٹرمینل کی پارکنگ کا دورہ کیا۔
اس دورے کا مقصد ایرانی اور عراقی ٹرکوں کی آمد و رفت کے عمل کا جائزہ لینا، ٹریفک کی صورتِ حال کا اندازہ لگانا اور ڈرائیوروں کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرنا تھا۔ حکام نے موقع پر موجود رکاوٹوں اور نقل و حمل کی گاڑیوں کو درپیش مشکلات کا بھی جائزہ لیا۔
دورے کے اختتام پر دونوں فریقوں نے بارڈر باشماق کے ذریعے برآمدات اور درآمدات کے عمل کو ہموار بنانے کے لیے موجودہ مسائل حل کرنے اور ٹرکوں کی آمدورفت آسان اور تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا
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