یمن کا سعودی عرب کے جنوب اور مشرقی علاقوں پر میزائل اور ڈرون حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے جمعرات کی علی الصبح ملک کے مشرقی صوبے الشرقیہ اور جنوبی شہر نجران میں انتباہی سائرن بجنے کی اطلاع دی۔
اسی دوران عرب ذرائع نے سوشل میڈیا پر نجران شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے اور یمن کی جانب سے الشرقیہ کے علاقے پر میزائل اور ڈرون حملے کی خبریں دیں۔
ان ذرائع کے مطابق، سعودی عرب کے مشرق میں واقع رأس تنورہ آئل ریفائنری کو یمنی مسلح افواج نے نشانہ بنایا، جہاں متعدد شدید دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔
سعودی عرب کے بیشتر تیل اور گیس کے ذخائر ملک کے مشرقی حصے میں واقع ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یہ علاقے یمنی مسلح افواج کے میزائل اور ڈرون حملوں کا بارہا نشانہ بنے ہیں۔
خبر فائل کیے جانے تک یمن کے سرکاری ذرائع نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا۔
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