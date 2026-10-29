ٹرمپ کا دعویٰ: وینزویلا سے 10 لاکھ بیرل تیل مفت حاصل کیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتخابی جلسے کے دوران فخریہ انداز میں کہا کہ امریکہ کو وینزویلا سے 10 لاکھ بیرل تیل مفت ملا ہے۔
ٹرمپ نے امریکی ریاست اوہائیو کے شہر چیلیکوت میں منعقدہ انتخابی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ’’وینزویلا، وہ اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں 10 لاکھ بیرل تیل مفت ملا۔‘‘
رپورٹ کے مطابق، واشنگٹن نے پہلے چار ماہ کے دوران وینزویلا کے قریب 10 کروڑ بیرل تیل کی برآمدات پر کنٹرول حاصل کیا، جن کی مالیت تقریباً 8 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اب امریکہ اور وینزویلا کی ایک تیل کمپنی کے درمیان نئے معاہدے کے تحت 10 لاکھ بیرل تیل کی پہلی کھیپ بھی ٹیکساس پہنچ چکی ہے۔
شائع شدہ رپورٹس کے مطابق، 3 جنوری 2026 کو وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور ملک کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا کے تیل پر امریکہ کا مکمل کنٹرول قائم ہوگیا۔ اس کارروائی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ وینزویلا کے تیل کی فروخت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے گی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو امریکی نگرانی میں رکھا جائے گا۔
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