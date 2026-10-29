یمن : آل سعود صہیونیوں کے نقشِ قدم پر چل رہا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن میں سعودی عرب کے خلاف کارروائیوں میں اہم تنصیبات، تیل کے بنیادی ڈھانچے اور ہوائی اڈوں پر توجہ مرکوز کیے جانے کے دعووں کے درمیان، یمنی حکام نے سعودی حملوں میں عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کا الزام عائد کیا ہے۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے گزشتہ شب بتایا کہ سعودی قیادت میں اتحادی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 101 فضائی حملے کیے۔ ان کے مطابق، ان حملوں میں دارالحکومت صنعا اور صوبوں الجوف، تعز، عمران، حجہ، صعدہ، الضالع، المحویت اور لحج کے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔
یحییٰ سریع نے دعویٰ کیا کہ یہ فضائی حملے سعودی عرب کے خمیس مشیط اور طائف کے فضائی اڈوں سے اڑنے والے ایف 15 اور ٹائفون لڑاکا طیاروں نے کیے، جبکہ سعودی میزائل حملے نجران سے کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق، گزشتہ 24 گھنٹوں کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ یمنی حکام کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافے کے بعد سے یمن پر اتحادی افواج کے مجموعی فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 3,480 تک پہنچ گئی ہے۔
یمنی شہریوں کے خلاف حملوں پر ردعمل دیتے ہوئے یمنی حکومت کے ترجمان عمر البخیتی نے کہا کہ سعودی عرب کے جرائم کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا اور یمن کی مسلح افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
انہوں نے یمن کے خلاف مبینہ جنگی جرائم پر عالمی برادری، اقوام متحدہ اور مختلف ممالک کی خاموشی کی شدید مذمت کی۔ ان کے مطابق، اس سلسلے کا تازہ واقعہ صوبۂ الجوف کے علاقے الحزم کے بازار میں خونریز حملہ تھا، جس میں 14 شہری جاں بحق اور 15 دیگر زخمی ہوئے، جن میں تین خواتین بھی شامل تھیں۔
یمنی حکومت کے ترجمان نے ان ممالک کے مؤقف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو ان کے بقول یمنی عوام کے خلاف سعودی الزامات کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی حمایت جارحیت کو جواز فراہم کرنے اور مزید جرائم کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔
عمر البخیتی نے کہا کہ بے گناہ مسلمانوں کے خون کے معاملے میں آل سعود حکومت کی بے حسی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے بقول، غزہ میں صہیونی حکومت اور یمن میں سعودی حکومت کی کارروائیوں میں کوئی فرق نہیں۔
انہوں نے ایک عوامی بازار کو نشانہ بنانے کو کھلا جنگی جرم قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ کارروائی یمنی عوام کے خلاف سعودی حکومت کی دشمنی اور انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی دانستہ کوشش کی عکاسی کرتی ہے۔
یمنی پارلیمان نے بھی ایک بیان میں صوبۂ الجوف کے الحزم بازار پر حملے کی شدید مذمت کی۔ بیان کے مطابق، خریداری کے مصروف اوقات میں کیے گئے اس حملے میں 14 شہری جاں بحق اور 16 دیگر زخمی ہوئے، جن میں تین خواتین بھی شامل تھیں۔
پارلیمان نے کہا کہ بازار جیسے شہری مقام کو نشانہ بنانا سنگین جنگی جرم اور بین الاقوامی قوانین و کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر حملوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ بیان میں اس واقعے کو یمنی عوام کو مسلسل نشانہ بنانے کی پالیسی کا حصہ قرار دیا گیا۔
یمنی پارلیمان نے سعودی حکومت اور اس کے اتحادی عناصر کو مقبوضہ صوبوں میں عدن اور دیگر ہوائی اڈوں کو فوجی اڈوں اور میدانِ جنگ میں تبدیل کرنے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا اور اسے بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔
بیان میں عدن اور یمن کے دیگر مقبوضہ علاقوں کے باشندوں سے کہا گیا کہ یمنی مسلح افواج اپنی کارروائیوں میں سعودی مخالف عناصر کے اجتماعات اور ان کے اسلحے کے گوداموں کو نشانہ بناتی ہیں، نہ کہ ان صوبوں کے عوام یا بنیادی ڈھانچے کو۔
پارلیمان نے کہا کہ یمنی عوام، خصوصاً جنوبی اور مشرقی صوبوں کے باشندے، ایسے تنازعات میں دلچسپی نہیں رکھتے جنہیں دشمن ہوا دینا چاہتا ہے۔ اس نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور انہیں ایسی لڑائیوں میں جھونکے جانے سے روکیں جن سے، اس کے بقول، صرف دین اور امتِ مسلمہ کے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔
بیان میں عدن سے المہرہ تک جنوبی اور مشرقی صوبوں کے عوام کی بیداری اور اپنے علاقوں کو تصفیہ طلب تنازعات، ذاتی مفادات اور امریکی و صہیونی منصوبوں کے لیے میدانِ جنگ بنانے کی مخالفت کو سراہا گیا۔
یمنی پارلیمان نے مزید کہا کہ شمالی اور جنوبی یمن کے عوام 12 سالہ جنگ اور محاصرے کے بعد سعودی عرب کے عزائم سے زیادہ واقف ہو چکے ہیں۔ اس کے مطابق، سعودی عرب کا مقصد یمن پر قبضہ، اس کے وسائل کی لوٹ مار اور داخلی تنازعات کو ہوا دے کر ملک پر اپنا تسلط مضبوط کرنا ہے۔
بیان کے اختتام پر پارلیمان نے الزام لگایا کہ گزشتہ 12 برسوں میں سعودی کارروائیوں کے نتیجے میں قتل و غارت، تباہی، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، بنیادی سہولتوں کی کمی، بدامنی اور مہنگائی بڑھی ہے، جس سے جنوبی صوبوں میں عوام کے حالاتِ زندگی مزید خراب ہوئے ہیں۔
آپ کا تبصرہ