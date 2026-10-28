ایران پوری انسانیت کے لئے لڑ رہا ہے/ ہمیں ایرانی مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے، نک فیونٹیس + ویڈیو

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی سیاسی کارکن نک فیونٹیس (Nicholas Fuentes) نے ذیل کی ویڈیو میں کہا: ایران پوری انسانیت کے لئے لڑ رہا ہے؛ اگر ایران گر جائے تو کوئی اسرائیل کو روک نہیں سکتا۔ اسرائیل صرف ایران کے پیچھے نہیں ہے؛ ایران واحد رکاوٹ ہے جو اس کے اہداف کی راہ میں حائل ہؤا ہے۔
نک فیونٹیس نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کی مزاحمت کی حمایت پر زور دے کر کہا: تہران اس منصوبے کا مقابلہ کر رہا ہے جو ان کے یقین کے مطابق مشرق وسطیٰ، آبنائے ہرمز، بحیرہ احمر اور عالمی تجارت پر مسلط ہونے کے درپے ہے۔
ان کے مطابق، ایران وہ واحد ملک ہے جو ان اسرائیلی عزائم کے سامنے کھڑا ہے۔
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