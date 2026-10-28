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ایران دنیا کے لئے لڑ رہا ہے

ایران پوری انسانیت کے لئے لڑ رہا ہے/ ہمیں ایرانی مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے، نک فیونٹیس + ویڈیو

28 اکتوبر 2026 - 21:03
News ID: 1883711
ایران پوری انسانیت کے لئے لڑ رہا ہے/ ہمیں ایرانی مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے، نک فیونٹیس + ویڈیو

امریکی سیاسی کارکن نکولس نے کہا: ایران واحد ملک ہے جو دنیا پر اسرائیلی تسلط کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے / ایران پوری انسانیت کے لئے لڑ رہا ہے/ ہمیں ایرانی مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے۔

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بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی سیاسی کارکن نک فیونٹیس (Nicholas Fuentes) نے ذیل کی ویڈیو میں کہا: ایران پوری انسانیت کے لئے لڑ رہا ہے؛ اگر ایران گر جائے تو کوئی اسرائیل کو روک نہیں سکتا۔ اسرائیل صرف ایران کے پیچھے نہیں ہے؛ ایران واحد رکاوٹ ہے جو اس کے اہداف کی راہ میں حائل ہؤا ہے۔

نک فیونٹیس نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کی مزاحمت کی حمایت پر زور دے کر کہا: تہران اس منصوبے کا مقابلہ کر رہا ہے جو ان کے یقین کے مطابق مشرق وسطیٰ، آبنائے ہرمز، بحیرہ احمر اور عالمی تجارت پر مسلط ہونے کے درپے ہے۔

ان کے مطابق، ایران وہ واحد ملک ہے جو ان اسرائیلی عزائم کے سامنے کھڑا ہے۔

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