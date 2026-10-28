نتن یاہو کی حکومت ختم کرنے کے لیے یہودی عرب اتحاد ضروری ہے، عرب رہنما

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مقبوضہ فلسطین میں عرب مشترکہ فہرست کے سربراہ یوسف جبارین نے بنیامین نتن یاہو کی حکومت ختم کرنے کے لیے یہودیوں اور عربوں کے درمیان حقیقی سیاسی شراکت داری قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
جبارین نے زور دیا کہ موجودہ حکومت کا متبادل پیش کرنے کے لیے عرب شہریوں کے نمائندوں سے بات چیت کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے نتن یاہو پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی سیاسی جماعت موجودہ حکومت کا حقیقی متبادل پیش کرنا چاہتی ہے، اسے عرب نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ جبارین نے نتن یاہو کی حکومت کو ’’خون سے رنگی ہوئی‘‘ قرار دیا اور کہا کہ نتن یاہو اور ایتامار بن گویر کی پالیسیوں نے عرب شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ عرب مشترکہ فہرست اپنی سیاسی قوت استعمال کرتے ہوئے نتن یاہو، بن گویر اور بزالل اسموتریچ کی حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے تیار ہے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پارلیمانی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے دوران عرب مشترکہ فہرست کی نشستوں میں اضافے کے امکانات ظاہر ہوئے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق اس فہرست کو 12 نشستیں ملنے کی توقع تھی، تاہم 70.7 فیصد ووٹوں کی گنتی کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 13 ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اس اضافے کے نتیجے میں گادی آئزنکوٹ کی قیادت میں جماعت ’’یشار‘‘ کی ایک نشست کم ہونے کی پیش گوئی کی گئی۔
رپورٹ میں جاری کردہ اندازوں کے مطابق، متحدہ عرب فہرست کو بھی 6 نشستیں ملنے کی توقع تھی، جس سے عرب جماعتوں کی مجموعی نشستوں کی تعداد 19 ہو جاتی۔
دوسری جانب نتن یاہو کے دائیں بازو اور مذہبی جماعتوں پر مشتمل اتحاد کو 54 نشستیں، جبکہ آئزنکوٹ کے اتحاد کو 49 نشستیں حاصل ہوئی تھیں۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا تھا کہ حکومت بنانے کے لیے درکار 61 نشستوں کی اکثریت دونوں میں سے کسی اتحاد کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے میں عرب جماعتوں کا مؤقف اور ان کے ساتھ سیاسی تعاون کا امکان نئی حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
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