جنوبی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی کارروائی، طالبان کی کئی چوکیاں تباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستانی ذرائع ابلاغ نے جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں جھڑپوں کی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے رہائشی علاقوں پر حملے کے جواب میں پاکستانی فوج نے ان کی کئی سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔
پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے ریڈیو پاکستان اور اخبارات ڈان اور جیو نیوز کے مطابق، انگور اڈہ میں ایک رہائشی مکان پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری جاں بحق اور ایک ہی خاندان کے پانچ افراد زخمی ہوگئے۔
ان ذرائع ابلاغ نے سکیورٹی حکام کے حوالے سے بتایا کہ پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی کے دوران طالبان کی کئی چوکیاں اور مورچے تباہ کر دیے۔ اس کارروائی میں مارٹر گولے داغنے کی جگہوں اور سرحدی دفاعی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
پاکستانی میڈیا نے اس کارروائی کو طالبان سے منسوب حملے کا جواب قرار دیا ہے۔ تاہم، جھڑپ شروع ہونے کے واقعات اور افغان طالبان کے ٹھکانوں کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیلات آزاد ذرائع سے سامنے نہیں آئیں۔
رپورٹس کے مطابق، اس واقعے کے بعد پاکستانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔
اس خبر کی اشاعت تک طالبان حکام کی جانب سے جھڑپ کی تفصیلات اور ممکنہ نقصانات کے بارے میں کوئی الگ بیان سامنے نہیں آیا تھا۔
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