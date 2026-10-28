خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حاصل کردہ اعداد و شمار میں ظاہر ہوا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ پر امریکی فوج کے اخراجات 47 ارب ڈالر سے تجاوز کرگئے ہیں جو پینٹاگون کے جولائی میں جاری کردہ تخمینے سے 25 فیصد سے بھی زیادہ ہیں۔
رپورٹ کے مطابق جنگ کے دوران استعمال ہونے والے اسلحے کی جگہ نیا اسلحہ خریدنے کے لیے 29 ارب ڈالر سے زائد جبکہ تباہ ہونے والے فوجی سازوسامان، طیاروں اور ڈرونز کی جگہ نئے آلات کی فراہمی کے لیے 6 ارب ڈالر سے زیادہ کے اخراجات شامل ہیں۔
رائٹرز کا کہنا ہے کہ تازہ تخمینے میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے امریکی فوجی اڈوں کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کے اخراجات واضح طور پر شامل نہیں کیے گئے۔
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