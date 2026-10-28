گوترش: افغانستان کی لڑکیاں تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترش نے منگل، 5 آبان کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں، جس کا موضوع ’’خواتین، امن اور سلامتی‘‘ تھا، دنیا کے مختلف علاقوں میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتِ حال کا ذکر کرتے ہوئے افغانستان اور کئی دوسرے ممالک میں لڑکیوں کو ان کی بنیادی ضرورت اور حق، یعنی تعلیم، سے محروم رکھے جانے پر تشویش ظاہر کی۔
گوترش نے خواتین رہنماؤں، سیاست دانوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نظرانداز کیے جانے اور تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں خواتین کے خلاف تشدد میں اضافے پر بھی خبردار کیا۔ انہوں نے امن کے عمل میں خواتین کی مؤثر شرکت، خواتین کی قیادت میں کام کرنے والی تنظیموں کے لیے مالی معاونت میں اضافے اور خواتین کے خلاف تشدد کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت پر زور دیا۔
اسی اجلاس میں افغانستان کی انسانی حقوق کی کارکن تمنا زریاب پریانی نے خواتین کے خلاف طالبان کی وسیع پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی کے مختلف شعبوں میں شرکت سے محروم کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے طالبان کے ہاتھوں اپنی گرفتاری اور تشدد کے تجربے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں خواتین پر جبر ایک منظم امتیازی نظام کی شکل اختیار کر چکا ہے اور لاکھوں خواتین اور لڑکیاں ہر روز اس کے نتائج بھگت رہی ہیں۔
پریانی نے سلامتی کونسل اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کے روابط میں خواتین کے حقوق کو ترجیح دی جائے اور ان حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔
انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ’’صنفی امتیاز‘‘ کو انسانیت کے خلاف جرم کے طور پر تسلیم کیا جائے اور افغانستان کے مستقبل سے متعلق فیصلوں میں خواتین کی شرکت یقینی بنائی جائے۔
اس انسانی حقوق کی کارکن نے عالمی برادری کے ناکافی ردعمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی خواتین کو محض بیانات اور تشویش کے اظہار کے بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی اختیار کرنے سے دوسروں کو یہ پیغام مل سکتا ہے کہ وہ بھی بغیر کسی سزا کے ایسے اقدامات دہرا سکتے ہیں۔
طالبان کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں پر عائد پابندیاں، جن میں چھٹی جماعت سے آگے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی اور خواتین کو جامعات اور روزگار کے بیشتر مواقع سے محروم رکھنا شامل ہے، اگست 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے جاری ہیں۔
اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بارہا ان پابندیوں کے خاتمے اور خواتین و لڑکیوں کی تعلیم اور عوامی زندگی میں واپسی کا مطالبہ کر چکی ہیں۔
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