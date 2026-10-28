ایران عراق باڈر چذابه کیوں بند ہے؟ عراق پر امریکی دباؤ کے الزامات، میسان میں معاشی مشکلات بڑھ گئیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق اور ایران کے درمیان چذابه سرحدی گزرگاہ کی بندش کے خلاف سیاسی حلقوں میں احتجاج اور مخالفت جاری ہے۔ اسی دوران عراقی حکومت پر یہ الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں کہ بغداد نے تہران پر پابندیاں بڑھانے اور ایران کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے امریکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔
لبنان کے اخبار الاخبار کی 21 اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق، بغداد نے چذابه گزرگاہ سے مسافروں کی آمدورفت اور سامان کی نقل و حمل غیر معینہ مدت کے لیے روک دی ہے۔ عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ فنی اور رسدی ضروریات اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیرِ نو کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
تاہم، گزرگاہ دوبارہ کھولنے کے لیے کسی واضح تاریخ کا اعلان نہ ہونے اور اس فیصلے کی مختلف وجوہات بیان کیے جانے کے باعث ان الزامات کو تقویت ملی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کی جانب سے بغداد پر ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہیں بند کرنے اور رقم، سامان اور مسافروں کی آمدورفت پر نگرانی سخت کرنے کے دباؤ سے متعلق میڈیا رپورٹس نے بھی ان قیاس آرائیوں میں اضافہ کیا ہے۔
ان میں سے بعض رپورٹس کے مطابق، امریکہ اور عراق کے درمیان ایک مفاہمت ہوئی ہے جس کے تحت ایران کے ساتھ پانچ سرحدی گزرگاہیں بند کرنے کے بجائے صرف ایک گزرگاہ بند کی جائے گی۔ اس کے بدلے ایرانی شہریوں کے پاس موجود رقم اور سامان کی تلاشی کے اقدامات سخت کیے جائیں گے اور ان سے متعلق معلومات امریکی وزارتِ خزانہ کو بھیجی جائیں گی۔
چذابه کی بندش اور میسان پر معاشی دباؤ
چذابه گزرگاہ بند کرنے کے فیصلے کے میسان صوبے پر سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس صوبے میں پانی کی قلت کے باعث روایتی ذرائع آمدن پہلے ہی کم ہو چکے ہیں، جبکہ آبادی کے بعض حصوں کا روزگار نقل و حمل، ٹرکوں کی آمدورفت، سامان کی لوڈنگ اور اَن لوڈنگ اور سرحدی تجارت سے وابستہ ہے۔
عراق کے امور کے محقق ناصر الطیب نے اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس گزرگاہ کی سرگرمیاں رکنے سے بہت سے خاندانوں کی آمدن ختم ہو جائے گی اور اشیائے ضروریہ اور تعمیراتی سامان کی فراہمی بھی متاثر ہوگی۔
انہوں نے خبردار کیا کہ جس مسئلے کو سکیورٹی کی خامی قرار دیا جا رہا ہے، اس کے نتائج شہریوں اور تاجروں پر نہیں ڈالنے چاہییں۔ ان کے مطابق، اس معاملے سے نمٹنا متعلقہ ماہر اداروں کی ذمہ داری ہے۔
میسان صوبائی کونسل اس سے قبل بھی چذابه گزرگاہ دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ عراقی پارلیمنٹ کے متعدد ارکان نے متعلقہ حکام کو طلب کرنے اور گزرگاہ کی بندش کی وجوہات پر جواب طلبی کے لیے دستخط جمع کیے ہیں۔
میسان صوبائی کونسل کے سربراہ مصطفی دعیر نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ صورتِ حال برقرار رہی تو سول نافرمانی اور سڑکیں بند کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان بیانات کے بعد ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا۔
اسی حوالے سے عراقی پارلیمنٹ کی سلامتی اور دفاعی کمیٹی کے رکن صقر المحمداوی نے اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چذابه گزرگاہ کی بندش سے بھاری مالی نقصان ہو رہا ہے اور عراق و ایران کے درمیان تجارتی لین دین براہِ راست متاثر ہو رہا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس صورتِ حال سے فوری طور پر نہ نمٹا گیا تو عراقی پارلیمنٹ سخت مؤقف اختیار کر سکتی ہے۔
بغداد کے گرین زون کے اطراف ڈرون سرگرمیاں دوبارہ شروع
قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ چذابه گزرگاہ کی بندش پر اختلافات میں اضافے کے ساتھ ہی بغداد کے مرکزی علاقے گرین زون کے اطراف ڈرون پروازوں کے واقعات بھی دوبارہ سامنے آئے ہیں۔
عراق کے سکیورٹی میڈیا سیل نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ اس نے گرین زون کے قریب ایک نامعلوم ڈرون مار گرایا ہے۔ ڈرون کو روکنے کی کارروائی کے دوران دھماکوں جیسی آوازیں سنائی دیں، جو بغداد کے کئی علاقوں میں سنی گئیں۔
اخبار الاخبار سے گفتگو کرنے والے ایک باخبر سکیورٹی ذریعے کے مطابق، ابتدائی تکنیکی جانچ سے معلوم ہوا کہ اس ڈرون میں دھماکا خیز مواد نہیں تھا بلکہ وہ نگرانی اور جاسوسی کے آلات سے لیس تھا۔
اس ذریعے نے گرین زون کی فضا میں ایک سے زیادہ ڈرونز کی نقل و حرکت کا بھی انکشاف کیا۔ اس کے مطابق، ان میں سے ایک ڈرون امریکی سفارت خانے کے اطراف کے علاقے اور وہاں جاری سرگرمیوں کی نوعیت کا جائزہ لے رہا تھا۔
تاہم، اس کارروائی کا اصل مقصد کیا تھا اور اس کے پیچھے کون سا فریق تھا، اس کا تعین تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔
اس واقعے نے ایک بار پھر عراق کی نازک سکیورٹی صورتِ حال کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے، ایسے وقت میں جب خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔
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