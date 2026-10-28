ایران: جامعۃ الزہرا کی آذربائیجان کی باحجاب طالبات کو تعلیم جاری رکھنے کی دعوت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جامعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سربراہ نے ایک پیغام میں آذربائیجان کی باحجاب طالبات اور خواتین کو اس علمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔
جامعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سربراہ سیدہ زہرہ برقعی کے پیغام کا مکمل متن درج ذیل ہے:
آذربائیجان کی پیاری بیٹیوں اور باصلاحیت، مؤمن اور باحجاب خواتین!
السلام علیکم!
نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں ان خبروں اور رپورٹوں کا علم ہوا ہے جن کے مطابق آپ کو اسلامی حجاب کی پابندی کے باعث تعلیم کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آذربائیجان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ نہ صرف تعلیم کے بنیادی حق کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی وقار اور اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔
جو طالبہ صرف اپنے دینی عقیدے اور اسلامی لباس کی پابندی کی وجہ سے کلاس روم میں داخلے سے محروم ہو جاتی ہے، وہ نہ صرف اپنے مستقبل اور علمی ترقی سے محروم رہتی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں ملک اور قوم بھی اس کی قیمتی خدمات سے محروم ہو جاتے ہیں۔
جامعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اس سے وابستہ ہدیٰ فیکلٹی برائے اسلامی علوم و معارف، خواتین کے علمی اداروں کی حیثیت سے، اس امتیازی طرزِ عمل کی مذمت کرتے ہیں اور آذربائیجان کی باحجاب طالبات اور علم حاصل کرنے کی خواہش مند خواتین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک محفوظ، اسلامی اور علمی ماحول میں علم و معرفت کا سفر جاری رکھیں۔
ہم آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہیں؛ یہ ایسا ماحول ہے جہاں حجاب رکاوٹ نہیں بلکہ باعثِ فخر ہے۔
جامعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو عالمِ تشیع کا سب سے بڑا دینی تعلیمی ادارہ ہے، اس بات پر فخر کرتا ہے کہ وہ تعلیم کے مختلف درجات میں ایسی مؤمن خواتین کی خدمت کر رہا ہے جن کے دل دینی معارف سیکھنے اور انہیں عام کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں اور جو خود کو حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت کے لیے تیار کرنا چاہتی ہیں۔
اسی طرح جامعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے وابستہ ہدیٰ فیکلٹی، دنیا کے تقریباً 20 ممالک سے آنے والی طالبات کو داخلہ دے کر خواتین کے لیے ایک بین الاقوامی اور تخصصی تعلیمی ماحول فراہم کر رہی ہے، جہاں وہ اسلامی علوم اور سماجی علوم حاصل کر سکتی ہیں۔
آپ بیچلر اور ماسٹرز کی سطح پر صرف خواتین کے لیے مخصوص اور دینی اقدار سے ہم آہنگ ماحول میں تعلیم و تحقیق کر سکتی ہیں اور تعلیمی، رہائشی اور دیگر سہولیات سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
آج کی بیٹیاں اسلامی معاشروں کے کل کی معمار ہیں۔ آپ کو علم سے محروم کرنا، قوموں کو مستقبل سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ جامعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ہدیٰ فیکلٹی میں ہم آپ کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔
سیدہ زہرہ برقعی
سربراہ جامعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا
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