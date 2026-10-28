بقائی: ٹرمپ کا اعتراف، امریکہ کے کردار پر پردہ ڈالنے والوں کے لیے دوہری رسوائی ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کے دہشت گرد اور مجرم صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے اعتراف پر ردِعمل دیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا۔
بقائی نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ اعتراف کہ اسے کبھی اسلام آباد معاہدے پر یقین ہی نہیں تھا اور وہ اسے وقت کا ضیاع سمجھتا تھا، ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ امریکہ اپنے وعدوں اور معاہدوں کی کتنی کم پروا کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ واشنگٹن کی وعدہ خلافی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ امریکہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کو ایسی یک بار استعمال ہونے والی چیز سمجھتا ہے جسے جب بھی پورا کرنا اس کے لیے ناپسندیدہ یا مشکل ہو جائے، وہ آسانی سے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔
تاہم، اس کے باوجود کوئی جواز نہیں کہ یورپی ممالک اور واشنگٹن کے اقدامات کا دفاع کرنے والے دیگر عناصر بدستور امریکہ کے غیر قانونی طرزِ عمل کو درست ثابت کرنے اور اسے جواب دہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔
بقائی نے زور دیا کہ وعدوں کی خلاف ورزی کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، بین الاقوامی قانون پر من پسند انداز میں عمل نہیں کیا جا سکتا، اور سیاسی پروپیگنڈے اور حقائق کو الٹ پلٹ کر پیش کرنے کے ذریعے واشنگٹن کو اپنی خلاف ورزیوں کی جواب دہی سے بری نہیں کیا جا سکتا۔
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