مقبوضہ علاقوں میں ووٹنگ ختم ہوتے ہی آیزنکوت کا مطالبہ: نیتن یاہو کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، صیہونی حکومت میں یاشار (یشار) پارٹی کے سربراہ گادی آیزنکوت نے کہا کہ اسرائیلیوں نے تبدیلی اور نیتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔
اس نے مزید کہا کہ وہ دوبارہ انتخابات کرانے کے مخالف ہیں۔
آیزنکوت نے کہا: اسرائیلیوں نے نیتن یاہو کی حکومت جاری رکھنے کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ نیتن یاہو کو سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرنا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایسی صیہونی حکومت تشکیل دینے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کریں گے جو ہر شخص پر فوج میں خدمات انجام دینا لازم قرار دے۔
آیزنکوت نے کہا کہ نیتن یاہو کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے اسرائیل کی سلامتی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے بقول، نیتن یاہو ایک ایسی حکومت کے سربراہ ہیں جو نہ قابلِ اعتماد ہے اور نہ ہی اسے عوامی جواز حاصل ہے۔
آیزنکوت نے صیہونی حکومت کے سکیورٹی کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور وہ ایک غیر قانونی اور غیر معتبر حکومت کے سربراہ ہیں۔
یہ بیانات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب اس سے قبل عبرانی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق، ابتدائی ووٹوں کی گنتی میں لیکوڈ پارٹی کو برتری حاصل تھی۔ تاہم، نشستوں کی ابتدائی تقسیم کے اندازوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ پارلیمان میں اکثریت رکھنے والا اتحاد تشکیل دینا آسان نہیں ہوگا۔
ایسی صورتِ حال میں کسی جماعت کا نشستوں کی تعداد میں آگے ہونا، بذاتِ خود نئی حکومت بنانے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ مستقبل کی حکومت کا انحصار نشستوں کی حتمی تقسیم اور مختلف جماعتوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر ہوگا۔
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