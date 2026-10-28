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سعودی جارحیت کا یمنی جواب

جده میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی

28 اکتوبر 2026 - 04:05
News ID: 1883440
جده میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی

کچھ عربی ذرائع نے آج بدھ کی صبح کے رپورٹ دی کہ سعودی عرب کی یمن پر جارحیت کے جواب میں یمنی بیلسٹک میزائل جدہ کے علاقے میں جارح سعودی حکومت کے ٹھکانوں پر لگا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سعودی عرب کے مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ بدھ کی صبح کے وقت مغربی سعودی عرب میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق، یمنی فوج نے جارح سعودی رجیم کے ٹھکانوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔

جارح و مجرم سعودی فوج کے ترجمان نے کہا کہ یمنی حملوں کے بعد "جدہ"، "ینبع" اور "الطائف" شہروں میں انتباہی سائرن فعال ہو گئے ہیں۔

کچھ عرب ذرائع نے کہا ہے کہ یمن کا ایک بیلسٹک میزائل جدہ میں سعودی حکومت کے ٹھکانوں پر لگا ہے۔

جارح سعودی اتحاد نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ الطائف میں سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم نے یمنی فوج کے میزائل حملے کا مقابلہ کیا ہے!

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