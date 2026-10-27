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امریکا کا عراق سے ایران کے ساتھ 17 سرحدی گزرگاہیں بند کرنے کا مطالبہ

27 اکتوبر 2026 - 16:16
News ID: 1883311
امریکا کا عراق سے ایران کے ساتھ 17 سرحدی گزرگاہیں بند کرنے کا مطالبہ

عراق کے الانبار اتحاد کے ایک رکن احمد عبداللہ الدلیمی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکا نے عراقی وزیراعظم علی فالح الزیدی سے ایران کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال ہونے والی 17 سرحدی گزرگاہیں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے مطابق، یہ اقدام ایران پر اقتصادی پابندیاں سخت کرنے کی امریکی کوششوں کا حصہ ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کے الانبار اتحاد کے ایک رکن نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکا نے عراق سے ایران کے ساتھ واقع اپنی 17 سرحدی گزرگاہیں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

احمد عبداللہ الدلیمی نے خبر رساں ادارے المعلومہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ امریکی حکومت نے عراقی وزیراعظم علی فالح الزیدی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عراق اور ایران کے درمیان واقع ان 17 سرحدی گزرگاہوں کو بند کر دیں جو تجارتی لین دین کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

الدلیمی نے مزید کہا کہ اس مطالبے کو اس سے قبل ذرائع ابلاغ میں رپورٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق، یہ ایران پر اقتصادی پابندیاں مزید سخت کرنے کے امریکی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے لیے اس بار عراق کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

عراقی رہنما نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم علی فالح الزیدی نے امریکی مطالبے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ایران کے ساتھ تجارتی سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ خود عراق کے مفادات کو بھی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ عراقی منڈی ایرانی درآمدی اشیا پر انحصار کرتی ہے۔

الدلیمی نے مزید کہا کہ امریکا اس مقصد کے حصول کے لیے عراق کو ایک اہم کردار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ان کے بقول، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت عراق کو علاقائی تنازعات میں گھسیٹنے اور افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔

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