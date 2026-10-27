اسرائیلی انتخابات میں نتن یاہو کے اتحاد کی شکست کے آثار، وزیراعظم نے ہنگامی پیغام جاری کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بیشتر انتخابی جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنیامین نتن یاہو کی جماعت لیکوڈ پارلیمان میں اپنی اکثریت کھو دے گی۔ دوسری جانب، اسرائیلی اپوزیشن کی جماعتوں، جن کی قیادت یاشار پارٹی کر رہی ہے، اور دیگر جماعتوں کے درمیان نشستیں تقسیم ہونے کا امکان ہے۔
اسرائیل میں انتخابات آج صبح شروع ہوئے اور رات 10 بجے تک جاری رہیں گے۔ بنیامین نتن یاہو اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنما گادی آیزنکوٹ وزارت عظمیٰ کے حصول کے لیے دو اہم امیدواروں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔
برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق، اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے بیشتر انتخابی جائزوں میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ لیکوڈ پارٹی کو تقریباً 50 نشستیں ملیں گی، جبکہ آیزنکوٹ کے اتحاد کو 56 نشستیں حاصل ہو سکتی ہیں۔
حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت یا اتحاد کو پارلیمان میں کم از کم 61 نشستیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ سات اکتوبر کی ناکامی کو نتن یاہو کی جماعت کے ووٹ بینک میں کمی کی اہم وجوہات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ تاہم، ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت اور مقبوضہ فلسطین میں امریکی لابنگ کی کوششوں کے پیش نظر، لیکوڈ پارٹی کی کامیابی کا امکان اب بھی موجود ہے۔
صیہونی حکومت میں وزیراعظم کا انتخاب براہ راست نہیں ہوتا، بلکہ عموماً پارلیمان میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے امیدوار کو وزیراعظم کے منصب کے لیے نامزد کرتی ہے۔
دوسری جانب، نتن یاہو نے ایک ہنگامی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا:
’’ہنگامی صورت حال! بائیں بازو کے کارکن پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ رہے ہیں، جبکہ دائیں بازو کے کارکن لاتعلق ہیں۔ اب جاگنے کا وقت ہے۔
باہر نکلیں اور دوسروں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے باہر لائیں۔ لیکوڈ پارٹی کو ووٹ دیں!‘‘
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