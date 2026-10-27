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ایران قطر تعلقات

پزشکیان اور امیر قطر نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا

27 اکتوبر 2026 - 14:17
News ID: 1883268
پزشکیان اور امیر قطر نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا

اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور قطر کے امیر نے روس میں منعقدہ گیس برآمد کرنے والے ممالک کے اجلاس کے موقع پر دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے طریقوں کا جائزہ لیا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور قطر کے امیر تمیم بن حمد آل ثانی نے روس میں گیس برآمد کرنے والے ممالک کے فورم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔

اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے تہران اور دوحہ کے باہمی تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے اور دو طرفہ تعاون کی سطح بڑھانے کے لئے موجودہ امکانات سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا۔

توانائی کے شعبے میں تعاون، اقتصادی اور تجارتی تعاملات کی توسیع اور گیس برآمد کرنے والے ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانا اس ملاقات کے اہم نکات میں شامل تھا۔

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