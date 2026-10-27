میجر جنرل رضائی: مغربی ایشیا میں سلامتی کا انحصار علاقائی ممالک پر ہونا چاہیے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، میجر جنرل محسن رضائی نے ایران، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی سلامتی اور استحکام سے متعلق چار فریقی اجلاس کے اختتام پر کہا کہ علاقائی تعاون کا آغاز بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ان کے بقول، ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کے دوروں سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکی دھمکیوں کا دنیا کے ممالک پر زیادہ اثر نہیں پڑتا۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کی مزاحمت اور مسلح افواج کی طاقت کے نتیجے میں خطے میں ایک نئی اور مثبت فضا پیدا ہوئی ہے، جس کا اظہار ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں بھی ہوا۔
رضائی نے مزید کہا کہ ایرانی قوم کی مزاحمت کے نتائج روز بروز زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کا بھی یہ مؤقف تھا کہ خطے کے مسائل کا حل چاروں ممالک کے باہمی تعاون میں مضمر ہے۔
انہوں نے کہا، ’’ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مغربی ایشیا میں سلامتی کا انحصار خود خطے کے ممالک کی صلاحیتوں پر ہونا چاہیے اور ہر قسم کی بیرونی مداخلت کو روکا جانا چاہیے۔‘‘
اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ صیہونی حکومت جنوبی لبنان، جنوبی شام، غزہ اور دریائے اردن کے مغربی کنارے سے پیچھے ہٹے اور اپنی جارحیت بند کرے۔
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