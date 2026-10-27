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باقری کنی: امریکہ ایران کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا

27 اکتوبر 2026 - 11:07
News ID: 1883147
باقری کنی: امریکہ ایران کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا

ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ کے نائب برائے خارجہ پالیسی و بین الاقوامی سلامتی علی باقری کنی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام اور مسلح افواج کی مزاحمت اور رہبر انقلاب کی حکمتِ عملی نے امریکہ کو اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام بنا دیا، جبکہ صیہونی حکومت بھی حالات کو اپنے منصوبوں کے مطابق آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، باقری کنی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی قومی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے دو مرحلوں میں ہونے والی فوجی جارحیت کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔

انہوں نے کہا کہ آج تہران میں ہونے والے چار ملکی اجلاس کا مشترکہ نکتہ خود انحصاری اور اندرونی صلاحیتوں کی بنیاد پر طاقت کا حصول تھا۔

باقری کنی نے مزید کہا کہ خطے کے ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عدم تحفظ، عدم استحکام اور بحرانوں کی اصل وجہ صیہونی حکومت ہے۔

انہوں نے زور دے کر کہا کہ خطے کے تمام ممالک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایرانی عوام اور مسلح افواج کی مزاحمت نے امریکہ کو ناکام اور بے بس کر دیا ہے۔

ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ کے اس عہدیدار نے مزید کہا کہ صیہونی حکومت کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔

باقری کنی نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ ایران نے اپنی صلاحیتوں اور داخلی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے حالیہ دو فوجی جارحیتوں کا مقابلہ کیا۔

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