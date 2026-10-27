میجر جنرل عبداللہی: آبنائے ہرمز میں خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، میجر جنرل عبداللہی نے کہا کہ امریکی حکام کے اس تشہیری دعوے کے برخلاف کہ آبنائے ہرمز کھلی اور آزاد ہے، یہ اہم تزویراتی آبی گزرگاہ مکمل طور پر بند ہے اور پاسدارانِ انقلاب کی طاقتور بحریہ کے کنٹرول اور نگرانی میں چلائی جا رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی فوج کی بحری اور زمینی افواج بھرپور تیاری اور بلند حوصلے کے ساتھ بحیرۂ عمان کے کھلے پانیوں اور اس کے ساحلی علاقوں کی مکمل نگرانی کر رہی ہیں۔ خطے میں دشمن کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
میجر جنرل عبداللہی کے مطابق، خلیج فارس اور اس کے جزائر، بحیرۂ عمان اور اس کے ساحلی علاقے، نیز آبنائے ہرمز کے مشرقی اور مغربی حصے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور کسی بھی جہاز کو ایرانی طے کردہ ضوابط اور انتظامات کے برخلاف اس تزویراتی آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی بھی جہاز اگر کسی بھی وجہ سے مقررہ راستے اور ایرانی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی اور اسے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ خلیج فارس، اس کے جزائر، آبنائے ہرمز اور بحیرۂ عمان کے ساحلی علاقوں میں ایرانی مسلح افواج ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیار ہیں اور جدید و ترقی یافتہ سازوسامان کے ساتھ بھرپور قوت سے موجود ہیں۔ ان کے بقول، دشمن کی کسی بھی شرارت یا جارحیت کا پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔
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