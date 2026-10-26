طاقتور ایران سائنسی اور تکنیکی قوت پر استوار ہے، رہبرِ انقلاب

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ انقلابِ اسلامی کے رہبرِ معظم، حضرت آیت اللہ امام سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای (حفظہ اللہ)، نے عالمی میدانوں میں سائنس اور کھیلوں سے منسلک ممتاز افراد اور تمغے جیتنے والوں کے نام ایک پیغام میں، ملک میں امید، ترقی اور نشاط کے اظہار میں، سائنس اور کھیلوں کے شعبوں سے منسلک ممتاز اور باعث فخر نوجوانوں اور جوانوں کے منفرد کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان ممتاز کرداروں کی طرف سے سائنس کی حدود پار کرنے کو "ایران کو ہر لحاظ سے زیادہ طاقتور بنانے" کی کنجی قرار دیا اور زور دیا: "العلمُ سلطان" کی عظيم حکمت عملی (meta strategy) کے دائرے میں، ملک کی ترقی کے لئے ایک گہری اور تیز رفتار علمی و سائنسی تحریک ضروری ہے اور ذمہ داران کو چاہئے کہ اس علمی چھلانگ کے لئے بنیادی ڈھانچے اور ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کی انفرادی صلاحیتوں اور اجتماعی عقل سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔
انقلاب اسلامی کے رہبرِ معظم کے پیغام کا متن، جو آج رات علمی اور کھیلوں کے تمغہ جیتنے والوں کی تکریم کے لئے منعقدہ تقریب میں حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری نے پڑھ کر سنایا، درج ذیل ہے:
بسم الله الرحمن الرحیم
یہ دن، ایک روایت کے مطابق، خواتین جنت کی سردار اور سیّدہ، حضرت صدّیقہ اطہر، فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ عجیب ہے سیدہ (سلام اللہ علیہا) کے وقت شہادت کا نامعلوم رہنا؛ جس طرح کہ اس الٰہی نور کے بابرکت مقام تدفین بھی مخفی رہا اور مرتبۂ عالیہ میں، سیدہ کی شان و منزلت بھی نامعلوم اور انسانی فہم سے بالاتر ہے۔
سیدہ عبادت، عبودیت اور اللہ کی بندگی میں مثالی شخصیت؛ اور پیغمبرِ اعظم (صلی اللہ علیہ و الہ) کے ساتھ خاص اور ہمہ جہت رفاقت، ولایتِ امیرالمؤمنین (صلوات اللہ وسلامہ علیہ) کی ولایت کا عدیم المثال دفاع، معرفت آموزی اور تعلیم، موقع شناسی اور حق کے لئے قیام و استقامت اور حقائق کی تبیین و تشریح میں اعلیٰ مثال؛ اور صبر، فداکاری، ایثار، بے غرض خدمت اور معاشرے میں قربانی کا اعلیٰ نمونہ؛ اور زوجیت، مامتا، تربیتِ اولاد اور نسلِ ائمۂ اطہار (صلوات اللہ وسلامہ علیہم) ـ کی انسانیت کے رہنما ہیں ـ کی تربیت میں نمونۂ عمل؛ اور کوشش و محنت، مجاہدت، پاکیزگی، آراستگی، تقویٰ، نورانیت اور معنویت و روحانیت کا بے مثل نمونہ، المختصر تمام مؤمن مردوں اور عورتوں کے لئے اسوہ۔
فاطمی معاشرے کے درخشاں فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایران کی انقلابی اور مسلمان قوم کے لئے بڑی سماجی تحریکوں کا راہنما نقشہ (روڈمیپ)، جدوجہد کے میدان اور میدان جہاد اور عوامی تحریکوں میں حاضری، اور یہاں تک کہ علمی شعبوں میں ترقی کے ارادے اور عاجزانہ اور بے غرض خدمت گزاری کی راہ کھولتا ہے۔
ہمارا پیارا ایران اس وقت ارادے اور پہلے سے زیادہ امید کا مظہر ہے اور اس امید اور ترقی اور اس کے تابندہ مستقبل کی راہ پر قدم رکھنے میں منتخب ایرانی دانشمندوں اور اور باصلاحیت نوجوانوں کا کردار منفرد ہے۔ لیکن منتخب ہونے کا جغرافیہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی یا کھیل اور مختلف مہارتوں کے دائرے تک محدود نہیں ہے۔
برگزیدگی (نخبگی = ممتاز و منتخب ہونے) کی ہر قسم، مثبت اور مطلوبہ برتری میں حقیقت رنگ بھر سکتی ہے۔ ان دنوں ہم اس سرزمین کے لوگوں میں سے نفیس ترین افراد کی برگزیدگی کا جلوہ دیکھ رہے ہیں جو اپنے وطن کے مقدس پرچم کی بلندی کی راہ میں وسیع تر افق کو سامنے رکھتے ہوئے مجاہدت کر رہے ہیں۔ یہ بصیرت اور جہاد کے برگزیدگان ہیں۔
ہم "ریزعلی خواجوی" اور اور "علی لندی" جیسے لوگوں کو ایسے برگزیدہ افراد مانتے ہیں جن کے ناموں کو ثقافتی مراکز کے دروازوں پر لکھنا چاہئے، اور اس قسم کے معاشرے کے چیدہ چیدہ پھول وہ شہدا اور ایثارگر (غازی) ہیں جنہوں نے اپنی جان اور سلامتی قربان کرکے اسلامی ایران اور اس کی پیاری قوم کی تقدیر پر غیر معمولی اثر مرتب کیا اور معبودِ یکتا کی ذات سے بندگی کا تمغہ حاصل کیا۔
سب سے پہلے میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، فلکیات اور فلکی طبیعیات، ریاضی، زمینی علوم (Geology)، جغرافئے، طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، کمپیوٹر اور مصنوعی ذہانت اور انسانیات (Humanities) کی اولیمپیاڈوں میں متعدد میڈیل اور تمغے اور سائنسی اعزازات حاصل کرنے، نیز حالیہ کھیلوں کے مختلف اعزازآت پر ہمارے پیارے ملک کے تمام لوگوں اور تمام اعزازات حاصل کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور فخر و امید کے قافلے کے پیش روؤں اور ـ ممتاز اور منتخب طبقات کے تمام افراد میں نوجوانوں اور جوانوں سے لے کر کوچز اور اساتذہ اور دانشوروں تک، ـ ملکی ترقی کے علمبرداروں کے عزم اور ارادے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
ملک میں تبدیلی کے لئے [معاشرے کے] برگزیدگان خبگان کا جذبہ اور امید ایک شعلۂ فروزاں ہے جسے میں گذشتہ سالوں اور دہائیوں کے دوران دور اور نزدیک سے دیکھتا رہا ہوں، اور ملک میں ان منتخب افراد اور علمی و سائنسی دھاروں کی عظیم اور امید افزا تحریک اور ـ اور ہر سال کے چیمپیئن شپس کو ـ اس تحریک کے جلوؤں کو سائنسی شعبوں، اولیمپیاڈوں اور کھیلوں کے شعبوں میں بار بار اور پے در پے دیکھنا، ایرانی قوم کے ہر فرد کے لئے باعث اعزاز اور فخر انگیز ہے۔
حالیہ دنوں اور مہینوں میں، مختلف شعبوں میں، ہمارے محنتی کھلاڑیوں کے تابناک درجات اور نئے ریکارڈز قائم کرنا ان کی کوشش، جرأت و ہمت، عزم و ارادے اور ایمان کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ کھلاڑی جو اپنی جسمانی طاقت اور روحانی و اخلاقی و ایمانی قوت اور مسلسل کوشش سے تمام قوموں کی نظروں کے سامنے پیارے ایران کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں اور غیور ایرانی قوم کی زندہ دلی اور طراوت کو پوری دنیا پر عیاں و نمایاں کرتے ہیں؛ وہ خواتین کھلاڑی جو ایرانی عورت کے پردے کی فخر آمیز علامتوں کو دنیا میں چمکاتی ہیں؛ کھیلوں کے میدان میں وہ تمغہ یافتگان جو ایرانی قوم کے دل میں خوشی اور شوق پیدا کرتے ہیں اور اسلامی ایران کے سربلند پرچم کو عزت بخشتے ہیں؛ ہر ایک اپنے حصے کے مطابق طاقتور ایران کو معنی خیز بنانے میں شریک اور مؤثر ہیں۔
چونکہ یہ دن یونیورسٹیوں، حوزات علمیہ اور اسکولوں میں نشاط و طراوت اور علم و تحقیق کی طرف توجہ کے دن ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں علم (و سائنس) کے شائقین، قوم کے ممتاز برگزیدہ افراد اور پیارے ایران کے فرزندوں سے مختصر سی بات کروں:
برگزیدہ (یعنی منتخب و ممتاز ہونا) ایک الٰہی نعمت و موہبت ہے اور اس کا بنیادی سرمایہ وہ استعداد اور 'ذہنی نصیب' ہے اور ایرانی قوم، خاص طور پر ہمارے ملک کے جوانوں اس عظیم خداداد نعمت اور ثروت سے مستفید و مستفیض ہیں۔ عقل اور بندگی کی شرط یہ ہے کہ انسان الٰہی نعمت کا شکر اچھی طرح سے ادا کرے اور اگر شکر تمام قلبی، زبانی اور عملی مراتب و درجات میں ادا کیا جائے تو اس نعمت کی تکمیل تک پہنچنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔
'برگزیدہ و ممتاز ہونے کی نعمت' کی قدردانی ـ بھی پہلے خود اس ممتاز شخص کو، پھر بعد کے مراتب میں اس کے اردگرد کے ماحول میں والدین، خاندان، استاد اور معلم سے لے کر اسکول، یونیورسٹی اور ملک کے نظام کی فضا تک ـ ہونی چاہئے تاکہ یہ صلاحیت نشوونما اور بالیدگی پائے اور اسے درست طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اسی بنیاد پرممتاز فرد اس نعمت کی عملی شکرگزاری میں زیادہ بھاری ذمہ داری ہے اور مناسب ہے کہ وہ اپنی برگزیدگی، صلاحیتیں حاصل کرنے اور رشد و نمو پانے کے علاوہ، اس استعداد کو ملک اور معاشرے کے مسائل حل کرنے میں بہترین طریقے سے بروئے کار لائے۔
وہ شخص ممتاز و برگزیدہ نہیں ہے جو محض قابل توجہ استعداد اور ذہانت رکھنے کی بنا پر، ایک 'الگ تھلگ وجود' کی طرح صرف عارضی اور ذاتی خواہشات کے بارے میں سوچے؛ ممتاز شخص وہ ہے جو اپنی استعداد کے نمو اور بالیدگی کی فکر میں رہتا ہے اور اپنی پوزیشن کو معاشرے کے ایک مؤثر عنصر کے طور پر نمایاں کرتا ہے اور اپنی استعداد اور صلاحیت کو اپنی اور اپنے معاشرے کی نشوونما کے لئے بیک وقت استعمال کرتا ہے۔
ممتاز ایرانی افراد نے ثابت کرکے دکھایا ہے کہ علم اور استعداد کو لوگوں اور ملک کے حقیقی مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اور اسٹیم سیلز اور نینو اور حیاتیاتی ٹیکنالوجیز سے لے کر ایرو اسپیس، صنعت و معدنیات، طب، زراعت، جوہری سائنس و ٹیکنالوج، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی جدید ٹیکنالوجیز تک، اپنے علم و دانش اور ممتاز حیثیت کو عملی شکل دینے کے در پے رہا ہے۔ ہم سب اس پیشرو تحریک کے آثار اور جلوے حقیقی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔
ایرانی ٹربائنوں سے بجلی گھروں میں بجلی پیدا کرنا، جنوبی جزیروں کے نمکین پانی کو میٹھا کرنے والے کارخانوں میں علم پر مبنی ٹیکنالوجی (Knowledge based Technology) سے فائدہ اٹھانا، کھیتوں، باغات اور شمالی دھان کے کھیتوں پر زرعی ڈرونز کی پرواز ـ تاکہ زرعی کارروائیوں اور پانی اور مٹی کو بہتر بنایا جا سکے، ـ رویان کی جدید ٹیکنالوجیز سے بانجھ خاندانوں میں بچوں کی پیدائش، ریڈیائی دواؤں سے لا علاج بیماریوں کی تشخیص اور علاج، سینسنگ سیٹلائٹس سے زمین، پانی اور پیداوار کی نگرانی اور سائنسی و تکنیکی جدتوں سے پیداوار اور غذائی تحفظ میں اضافہ، اس عظیم اور بابرکت مجموعے کے چند قابل بیان نمونے ہیں؛ اور اسی قسم کی بہت سے دیگر کارکردگیاں، خاص طور پر دفاعی اور فوجی شعبوں میں، جنہوں نے بار بار دنیا کی آنکھیں خیرہ کر دی ہیں اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔
طاقتور ایران علمی-سائنسی اور تکنیکی قوت پر استوار ہے اور یہ محور نئے عالمی نظام اور نئے عالمی فارمولوں میں ایران کے کردار کے اہم ترین عناصر میں سے ایک ہے۔
چنانچہ اس کے زیادہ سے زیادہ طاقتور ہونے [اور ملک و قوم کی ہمہ جہت مضبوطی] کی کنجی ان برگزیدہ (اورسائنسدانوں اور علم و دانش کے حامل ممتاز افراد) کے ہاتھوں ملک کے علمی-سائنسی حدوں سے گذرنا اور مسائل کے لئے راہ حل نکالنے سے عبارت ہے، اور اسلامی ایران کے سائنسدانوں اور ممتاز افراد کے خلاف دشمنوں کی خباثت اور ان کے جرائم، ملک کی طاقت میں ان کے مؤثر کردار کو عیاں کرتے ہیں۔
وہ دشمن جو ہمارے معاشرے کے ممتاز سائنسدانوں اور منتخب و برگزیدہ افراد کو ـ دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگوں میں اور یقیناً اس سے برسوں پہلے ـ ان کے علمی ماحول اور عام زندگی میں شہید کرتا ہے، وہ ایران کی ترقی اور طاقت کو دیکھ نہیں سکتا اور عزیز ایران کے نخبگان کو کمزور کرنے کے لئے اپنے تمام اوزار اور طریقے استعمال کرتا ہے؛ انہیں ناامید اور مایوس کرنے سے لے کر ان کے ذہن اور روح پر قبضے تک، جدید نوآبادیاتِ (Neo-Colonialism) کے ہاضمے میں نگل لئے جانے، اور مغرب کی غارت گری اور سرمایہ داری کی مشین کے بولٹ اور نٹ (Bolt and Nut) میں تبدیل کئے جانے تک۔
[گوکہ] وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ اس قوم کے شہید برگزیدہ اور منتخب افراد، سائنسدانوں، اساتذہ، طلبہ اور اسکول کے بچوں کے خون کا قطرہ قطرہ عزم و ارادے اور ترقی کا طوفان برپا کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔
ایرانی قوم اپنے قدیم تہذیبی پس منظر [اور ورثے] اور علوم و فنون میں مختلف باعث فخر حصولیابیاں، اور دنیا کے نامور و باعث و فخر سائنسدانوں اور دانشمندوں کے مالک ہونے کو، ـ قاجار اور پہلوی دور کی دو صدیوں کی شدید پسماندگی اور تاریخی انفعالیت کے ساتھ ـ یاد رکھتی ہے۔
یہ قوم "اَلعِلمُ سلطان" کی فاتحانہ "مافوق تزویراتی حکمت عملی" (Ultra/Meta-Strategy) کی قدر و قیمت اور مغرب کی سائنسی بالادستی کو تسلیم نہ کرنے میں اس کے نتائج، اور گذشتہ تین دہائیوں میں ہمارے سائنسدانوں کی تیز رفتار سائنسی اور تحقیقی نشوونما سے بخوبی واقف ہے، جس کا قابل توجہ حصہ رہبرِ شہیدِ عظیم الشان (قَدَّسَ اللہُ نَفسَہُ الزَّکِیَّۃَ) کی خاص تدابیر اور ہدایات کا مرہونِ منت ہے۔
اگر موجودہ مرحلے اور تیسری مسلط جنگ سے قبل، نئی سائنسی-علمی اٹھان، صرف ممتاز سائنسی اشرافیہ کے لئے ضروری سفارش تھی، تو گذشتہ دو جنگوں کے تجربے نے سب پر ثابت کر دیا کہ یہ نئی سائنسی-علمی تحریک لازماً گہری اور تیز رفتار ہونی چاہئے۔ اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ اداروں اور علمی، تحقیقی اور تکنیکی مراکز کے ذمہ داران کے علاوہ، عزیز ایران کے ہر ہر سائنسدان اور ممتاز علمی شخصیات اپنے اسلامی وطن 'ایران' کے شاندار مستقبل کی تعمیر اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرے اور درج ذیل نکات پر توجہ دے:
اولاً ملک میں بنیادی علوم (Basic/Fundamental Sciences) اور انسانیات (Humanities) کے رشد و نمو (اور نشوونما) کے لئے ایک سنجیدہ اور دقیق عملی پروگرام موجود ہو۔ بنیادی علوم جیسے طبیعیات، کیمیا، حیاتیاتی سائنس اور ریاضی کی نشوونما اور ترقی، دیگر تمام علوم اور اطلاقی ٹیکنالوجیز (Applied Technologies) کی بنیادی اساس کے طور پر، ملک کی علمی-سائنسی اور تکنیکی ترقی کی محرک اور مروج ہے۔ جو بھی قوم کہیں پہنچ ہے، بنیادی علوم کی بنیاد پر پہنچ پائی ہے، اور ملک ان علوم میں ترقی کے بغیر ہمیشہ پیچھے رہتا ہے۔
ثانیاً غیر دریافت شدہ حقائق (Undiscovered Truths) پر توجہ، بنیادی علوم میں حدود توڑ کر(علمی سطوح کو عبور کرنا) اور ان علوم میں خاص طور پر ریاضی میں حل نہ ہو پانے والے مشہور مسئلے حل کرنے میں دائمی مسابقت (Perpetual Competition)، ایک ہدف اور منزل کے طور پر مستقل طور پر توجہ کا مرکز رہے۔
ثالثاً علمی-سائنسی تحریک میں کلیدی نقطہ، تخلیق اور جدت طرازی ہے۔ تخلیقی صلاحیت اور مثبت تخیل کو موقع فراہم کرنا، جو تمام یا زیادہ تر علوم میں نشوونما اور کشادگی (اور توسیع و فروغ) کے لئے بنیادی عنصر ہے، جدت، تخلیق اور پہل قدمی کے لئے علمی/سائنسی جرأت اور نئے اور غیر آزمودہ راستوں کو کھوجنے کی خاطر، ذاتی اور قومی خود اعتمادی میں اضافہ کرنا، انتہائی ضروری اور سودمند ہے۔
رابعاً، علمی/سائنسی مسائل حل کرنے میں خود انحصاری، بنیادی ڈھانچوں کی فراہمی اور سرحدوں سے باہر فعالیت پسندی (Activism) اور سرحدپار سرگرمیوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے سے عالمی سطح پر افق کھولنے کے لئے اندرونی ڈھانچوں کی مضبوطی کا مؤثر امتزاج معرض وجود میں لآتا ہے۔
خامساً، تجرباتی علوم کے شعبے (Experimental Sciences) عملی (practical) شعبوں میں باصلاحیت افراد کو مواقع کی فراہمی ـ بالخصوص ان کی تعلیم کے ابتدائی برسوں ہی سے صنعت اور تعلیمی اداروں کے مابین تعلق استوار کرنا اور علم پر مبنی کاروباروں (Knowledge-based businesses) کے فروغ میں معاونت کرنا ـ علم/سائنس کو بروئے کار لانے اور باصلاحیت اور ممتاز صلاحیتوں کے حامل افراد کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
ملک کی سائنسی اور تکنیکی صلاحیتوں کا ہم جہت اور ہم صف ہونا اور ممتاز اہل دانش اور علمی و تحقیقی مراکز کے علمی پر مبنی کمپنیوں، صنعتوں اور یہاں تک کہ نئی تشکیل پانے والی کمپنیوں کے ساتھ ربط و تعلق مضبوط کرنا، ساتھ ہی انتظامی اداروں کی دانش سے مستفید ہونے تک کی زنجیر (یا سلسلے Chain) کی حمایت، ملک کے آج اور کل کے اہم مسائل ـ جیسے پانی، مٹی، خوراک اور توانائی سے لے کر مصنوعی ذہانت تک، ـ کی بنیاد پر، استاد اور طالب علم کے کام کی میز (Work Desk) کو یونیورسٹیوں کی لیبارٹریوں اور تحقیقی مراکز کو ورک شاپوں اور کارخانوں سے/میں متصل کرتا اور منتقل کر سکتا ہے۔
ایک بڑی اور تیز رفتار ترقی تبھی حاصل ہوتی ہے جب مصنوعات اور خدمات کی تجارتی کاری (commercialization) سے حاصل ہونے والے معاشی فوائد اور دستیاب منڈی کو، ممتاز و برگزیدہ افراد (اشرافیہ elites) کے عزم اور حوصلے کے ساتھ یکجا کر دیا جائے؛ اور ساتھ ہی سائنسی و تحقیقی اداروں اور صنعت و صارف منڈی کے درمیان ایک مستحکم اور مسلسل رابطہ قائم کیا جائے۔
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