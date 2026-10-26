نیتن یاہو کی کابینہ کے وزیر کا لولا دا سلوا کی کامیابی پر اعتراض، انتخابی دھاندلی کا الزام

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عبرانی اخبار ہآرتص نے رپورٹ کیا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کے ایک وزیر نے برازیل کے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اسے ’’دھاندلی‘‘ قرار دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، نیتن یاہو کی کابینہ نے صدارتی انتخابات میں شکست کھانے والے امیدوار فلاویو بولسونارو کی حمایت کی تھی۔ لولا دا سلوا کی کامیابی پر صیہونی سیاست دانوں کے ردعمل کے بعد برازیل کے انتخابات اور مقبوضہ فلسطین میں منگل کو ہونے والے انتخابات کے درمیان ممکنہ مماثلتوں پر بھی بحث شروع ہوگئی، جس سے صیہونی حکومت کے مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان اختلافات سامنے آئے۔
ہآرتص نے مزید لکھا کہ برازیل کے انتخابات کے نتائج اور صیہونی حکومت کے آئندہ انتخابات سے ان کے ممکنہ موازنے پر سیاسی اختلافات کے باوجود، دونوں سیاسی دھڑوں کے سیاست دان ایک معاملے پر متفق تھے۔ وہ لولا دا سلوا کے مؤقف کے مخالف تھے اور انہیں صیہونی حکومت کی مخالفت کرنے والی شخصیت قرار دیتے تھے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اتوار کے روز اپنے برازیلی ہم منصب لوئیز ایناسیو لولا دا سلوا کی انتہائی دائیں بازو کے سینیٹر فلاویو بولسونارو کے مقابلے میں کامیابی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے اس کامیابی کا موازنہ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی جیت سے کیا، جس کے نتائج کو ٹرمپ نے تسلیم کرنے سے انکار کردیا تھا۔
ٹرمپ نے برازیل کے انتخابات میں کسی بے ضابطگی کا ثبوت پیش کیے بغیر کہا: ’’انہوں نے ابھی برازیل میں جو بائیڈن والا طریقہ اپنا لیا ہے۔ پہلے مرحلے میں بولسونارو اپنے حریف سے کافی آگے تھے اور دوسرے مرحلے میں بھی ان کے جیتنے کے امکانات واضح طور پر زیادہ تھے۔ لیکن کمیونسٹ جب اقتدار حاصل کرلیتے ہیں تو اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔‘‘
قابل ذکر ہے کہ علاقائی سطح پر لولا دا سلوا کی چوتھی مرتبہ صدارتی انتخاب میں کامیابی کو لاطینی امریکہ میں دائیں بازو کی جماعتوں کی مسلسل کامیابیوں کے سلسلے کے لیے ایک رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں اس رجحان کو ٹرمپ انتظامیہ کی سیاسی حمایت بھی حاصل رہی ہے۔
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