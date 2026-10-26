یمن کی فوج کا دعویٰ: تعز شہر کا 95 فیصد حصہ ہمارے کنٹرول میں ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی حکومت کے رکن فضل ابوطالب نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ تعز شہر کا 95 فیصد حصہ صنعا کے کنٹرول میں ہے اور وہاں کے لوگ روزمرہ کے معاملات، کاروبار، ملازمتوں اور تجارت میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے دورِ اقتدار کے مقابلے میں کہیں بہتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔
انہوں نے مزید لکھا کہ یہاں نہ ظلم ہے، نہ جارحیت، نہ تذلیل، نہ لوگوں کو حاشیے پر دھکیلنے کا عمل، نہ بھتہ خوری اور نہ ہی چوری و لوٹ مار کرنے والے گروہ۔ سب لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
فضل ابوطالب نے ایک دوسری پوسٹ میں مزید کہا کہ یہ درست ہے کہ مخالفین کے پاس ہزاروں سوشل میڈیا اکاؤنٹس، چینلز اور ویب سائٹس ہیں، لیکن ان سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ تعز میں یمن کی فوج اور اس کے پیچھے کھڑے تعز کے عوام اور پوری یمنی قوم کا مقابلہ سعودی عرب کے فوجی کرائے کے عناصر سے ہے۔ ان کے بقول، ان عناصر کی صفِ اول میں بدعنوانی کی جماعت، حزبِ اصلاح، کی ملیشیائیں اور تکفیری گروہ شامل ہیں، جنہیں سعودی عرب سے وفاداری نے متحد کر رکھا ہے اور جو ملک کو سعودی عرب کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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