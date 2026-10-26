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یمن کے تعز میں سعودی عرب کا ڈرون مار گرایا گیا

26 اکتوبر 2026 - 12:18
News ID: 1882690
یمن کے تعز میں سعودی عرب کا ڈرون مار گرایا گیا

یمنی مسلح افواج نے تعز کے آسمان پر سعودی عرب کا ’ونگ لونگ 2‘ مسلح ڈرون مار گرایا ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے آج پیر کے روز اعلان کیا کہ سعودی عرب کا ایک مسلح جاسوس ڈرون ’ونگ لونگ 2‘ (Wing Loong II) صوبہ تعز کے آسمان پر مار گرایا گیا۔

یحییٰ سریع نے بتایا کہ یمنی مسلح افواج نے خدا کے فضل و مدد سے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے ’ونگ لونگ 2‘ ڈرون کو تعز کے آسمان پر کارروائی کے دوران مناسب ہتھیار استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا۔

انہوں نے کہا کہ مذکورہ ڈرون تعز کے آسمان پر مبینہ جارحانہ کارروائی میں مصروف تھا اور اسے سعودی عرب کی جاری جارحیت کے جواب میں نشانہ بنایا گیا۔

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