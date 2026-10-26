یمن کے تعز میں سعودی عرب کا ڈرون مار گرایا گیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے آج پیر کے روز اعلان کیا کہ سعودی عرب کا ایک مسلح جاسوس ڈرون ’ونگ لونگ 2‘ (Wing Loong II) صوبہ تعز کے آسمان پر مار گرایا گیا۔
یحییٰ سریع نے بتایا کہ یمنی مسلح افواج نے خدا کے فضل و مدد سے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے ’ونگ لونگ 2‘ ڈرون کو تعز کے آسمان پر کارروائی کے دوران مناسب ہتھیار استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا۔
انہوں نے کہا کہ مذکورہ ڈرون تعز کے آسمان پر مبینہ جارحانہ کارروائی میں مصروف تھا اور اسے سعودی عرب کی جاری جارحیت کے جواب میں نشانہ بنایا گیا۔
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