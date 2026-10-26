بقائی: امریکہ نے ایران پر الزام لگا کر اپنی بحری قزاقی بھلا دی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسماعیل بقائی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی وزیر خارجہ کے بے بنیاد الزامات پر ردعمل دیتے ہوئے واشنگٹن کے حکام کے متضاد بیانات کی طرف اشارہ کیا اور امریکی صدر کے واضح اعترافات کو سامنے لایا۔
امریکی وزیر خارجہ نے ایران پر بحری جہازوں پر حملوں کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ’’دوسری جنگِ عظیم اور کیریبین کے قزاقوں کے دور کے بعد ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔‘‘
بقائی نے اس بیان کے جواب میں نشاندہی کی کہ امریکی صدر نے یکم مئی 2026 کو تجارتی بحری جہازوں کو قبضے میں لینے اور ان کے تیل کے کارگو کو لوٹنے کا ذکر کرتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا تھا: ’’ہم قزاقوں کی طرح ہیں۔‘‘
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی وزیر خارجہ سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ شاید امریکی صدر اس بات پر زیادہ خوش نہ ہوں کہ ان کے وزیر نے اتنی جلدی ’’قزاق ہونے‘‘ پر اپنے فخر کو بھلا دیا ہے۔
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