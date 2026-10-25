دہلی کے تاریخی مسجد کی حمایت میں ہندو پنڈت بھی بول اٹھے؛ عبادت گاہیں مسمار نہیں ہونی چاہییں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، دہلی کے ایک ہندو مندر کے پنڈت راج شاستری نے تاریخی ریس کورس مسجد کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں مسمار نہیں کی جانی چاہییں۔ یہ مسجد مسماری کے خدشے سے دوچار ہے۔
راج شاستری گزشتہ 15 برس سے اس مسجد کے قریب واقع ایک مندر میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا: ’’مسجدوں اور مندروں کو کبھی مسمار نہیں کیا جانا چاہیے۔‘‘
شاستری نے مسجد کے امام، مولانا محمد ہارون کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی ان سے کئی بار ملاقات اور گفتگو ہوئی ہے۔ ان کے مطابق، اس علاقے میں اب تک مذہبی کشیدگی نہیں رہی۔
مسجد کا پانی اور بجلی منقطع، مستقبل غیر یقینی
تاریخی ریس کورس مسجد ایک ہفتے سے زائد عرصے سے پانی اور بجلی کی سہولت سے محروم ہے۔ یہ مسجد 53 ہیکٹر پر پھیلے ریس کورس کلب کے احاطے میں واقع ہے اور بھارتی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے قریب ہے۔
یہ تاریخی عمارت دوسرے درجے کے حفاظتی درجے میں شامل ہے۔ اسے 2009 میں درج کیا گیا تھا اور یہ دہلی وقف بورڈ کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ مسجد میں تقریباً 800 نمازیوں کی گنجائش ہے۔
بھارت کی مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت وہ اس علاقے کا قبضہ حاصل کر رہی ہے۔ یہ معاملہ ریس کورس کلب اور اس کے اطراف کی رہائشی عمارتوں سے متعلق کئی برس سے جاری قانونی تنازعات کے بعد سامنے آیا ہے۔
تاہم، مسجد کو مسمار کرنے کا باضابطہ حکم ابھی تک جاری نہیں ہوا اور اس تاریخی عبادت گاہ کا مستقبل غیر یقینی ہے۔
مسجد کے مستقبل کے خدشات میں نمازِ جمعہ
مقامی ذرائع کے مطابق، جمعہ 23 اکتوبر کو مسجد کے امام مولانا محمد ہارون نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ نمازِ جمعہ کی امامت کی اور مسجد کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔
خواتین اور مرد نمازیوں نے بھی گہری تشویش کے ماحول میں مسجد کی بقا اور مقامی آبادی کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے دعا کی۔
ایسے حالات میں تاریخی ریس کورس مسجد کے حق میں راج شاستری کی آواز مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان یکجہتی کی علامت بن گئی ہے۔ اس علاقے کے نمازی اپنی عبادت گاہ کے مستقبل کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔
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