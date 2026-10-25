عراقی مزاحمتی تحریک کا اہم بیان؛ امریکہ کی فضائی حدود کی 171 خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کا دعویٰ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی مزاحمتی تحریک نے ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے عراق کی قومی خودمختاری کی خلاف ورزی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں سال 30 ستمبر سے 23 اکتوبر تک امریکی جنگی اور جاسوس طیاروں کی جانب سے عراق کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے 171 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
بیان میں ان خلاف ورزیوں کو طے پانے والے معاہدوں اور ان سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ تحریک نے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیش آنے والی صورت حال اور ملک کی فضائی حدود میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں عوام کو واضح طور پر آگاہ کرے۔
عراقی مزاحمتی تحریک نے زور دیا ہے کہ اس صورت حال کا جاری رہنا حکومت کو اخلاقی طور پر عراقی عوام کے سامنے جواب دہ بناتا ہے اور ان مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں وضاحت کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔
ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے فیصلوں پر تنقید
بیان کے ایک اور حصے میں عراق اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مشترکہ ہوائی اڈوں اور سرحدی گزرگاہوں کو بند کرنے سے متعلق فیصلوں پر تنقید کی گئی ہے۔ عراقی مزاحمتی تحریک کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے امریکہ کی مرضی اور ہدایات کے تحت کیے جا رہے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ جب عراق کی قومی خودمختاری کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہو تو امریکہ کے کردار اور اثر و رسوخ کو نظر انداز کرتے ہوئے قومی خودمختاری کی بات کرنا عراقی عوام کی عزتِ نفس اور آزادانہ ارادے سے متصادم ہے۔
عراقی مزاحمتی تحریک نے خبردار کیا ہے کہ ایسے فیصلوں سے امریکہ کا تسلط اور اثر و رسوخ مضبوط ہو سکتا ہے، جبکہ عراق کی قومی سطح پر آزادانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ سکتی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت پر زور
عراقی مزاحمتی تحریک نے اپنے بیان کے آخری حصے میں کہا ہے کہ برائی کی قوتوں کے مقابلے میں حق کے محاذ کے ساتھ کھڑا ہونا انسانی فطرت سے جنم لینے والی ذمہ داری ہے۔
بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ اور صیہونی حکومت کی کارروائیوں کو حق اور باطل کے دو محاذوں کے درمیان کشمکش کی علامت قرار دیا گیا ہے اور حق کے محاذ کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
آپ کا تبصرہ