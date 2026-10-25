افغانستان کے صوبے دایکندی میں نوجوان کا پراسرار قتل؛ شیعہ آبادی کے تحفظ پر سوالات اٹھنے لگے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، افغانستان کے صوبے دایکندی کے مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ تقریباً 21 سالہ حسن خدائی کو جمعے کی صبح یکم آبان کو ضلع خدیر کے علاقے کیان میں نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا۔
افغانستان سے متعلق ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق، حسن خدائی کئی سال ایران میں گزارنے کے بعد اپنے آبائی علاقے واپس آیا تھا۔ اس کی گھر کے قریب ایک دکان تھی اور وہ دکان داری کے ساتھ زراعت بھی کرتا تھا۔
مقامی ذرائع کے مطابق، واقعہ جمعے کی صبح تقریباً 3 بج کر 20 منٹ پر پیش آیا، جب حسن خدائی اپنی دکان میں موجود تھا۔
گولیوں کی آواز سنائی دینے کے بعد حسن نے اپنی والدہ سے رابطہ کرکے انہیں واقعے کی اطلاع دی۔ تاہم، جب گھر والے موقع پر پہنچے تو وہ گلے کے نچلے حصے میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو چکا تھا اور بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔
شدید زخموں کے باعث حسن خدائی جانبر نہ ہو سکا۔ بعد ازاں اس کی تدفین علاقے کیان میں کر دی گئی۔
اس نوجوان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کی کسی فرد یا گروہ سے دشمنی نہیں تھی اور انہیں اس قتل کے ممکنہ محرکات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔
مقامی ذرائع نے مزید بتایا کہ طالبان کے سکیورٹی اہلکار واقعے کی تحقیقات کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچے، لیکن ابتدائی تحقیقات کے باوجود اب تک قاتلوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔
شیعہ آبادی والے علاقوں میں مسلح قتل کے واقعات کا تسلسل
یہ قتل ایسے وقت میں ہوا ہے جب دایکندی افغانستان کے ان صوبوں میں شامل ہے جہاں زیادہ تر ہزارہ اور شیعہ مسلمان آباد ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران اس صوبے میں شہریوں کے قتل اور مسلح حملوں کے متعدد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔
رواں سال خرداد کے مہینے میں بھی افغانستان کی سابقہ فوج کے اہلکار یاسر حسینی کو دایکندی کے ایک ضلع میں نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔
اس سے پہلے، ستمبر 2024 میں مسلح افراد نے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے ایک گروہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ افراد صوبہ دایکندی اور غور کے درمیان راستے میں کربلا کے زائرین کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس حملے میں کم از کم 14 افراد قتل ہوئے تھے، جبکہ دہشت گرد تنظیم داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
تاہم، اب تک کوئی مصدقہ ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے حسن خدائی کے قتل کا سابقہ حملوں سے تعلق یا اس واقعے میں نسلی اور مذہبی محرکات کی موجودگی ثابت ہوتی ہو۔
طالبان کے دورِ حکومت میں شیعہ شہریوں کے تحفظ پر تشویش
دایکندی میں مسلح قتل کے واقعات کا تسلسل، افغانستان کے ہزارہ اور شیعہ آبادی والے علاقوں میں شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے تشویش بڑھا رہا ہے۔
طالبان نے اگست 2021 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد کئی مرتبہ پورے افغانستان میں امن و امان قائم کرنے کو اپنی حکومت کی اہم کامیابیوں میں شمار کیا ہے۔
اس کے باوجود، نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں شہریوں کے قتل اور بعض واقعات کے ذمہ داروں کی شناخت نہ ہونے سے طالبان کے سکیورٹی اداروں کی کارکردگی اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔
دوسری جانب، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی گزشتہ برسوں کے دوران افغانستان کے ہزارہ اور شیعہ مسلمانوں کو دہشت گرد حملوں، امتیازی سلوک اور دیگر سکیورٹی خطرات سے لاحق خدشات کے بارے میں خبردار کرتی رہی ہیں۔
شیعہ آبادی والے علاقے کیان میں حسن خدائی کا قتل ایک بار پھر اس ضرورت کو اجاگر کرتا ہے کہ شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور دایکندی میں مسلح قتل کے واقعات کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔
حملہ آوروں کی شناخت اور قتل کے محرکات تاحال سامنے نہیں آئے۔ کئی سال ایران میں گزارنے کے بعد اپنے آبائی وطن واپس آنے والے اس نوجوان کے اہل خانہ اب اپنے بیٹے سے محروم ہو چکے ہیں، جو افغانستان میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے لوٹا تھا۔
اب تک کسی فرد یا گروہ نے حسن خدائی کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
آپ کا تبصرہ