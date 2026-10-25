کابل میں ہزارہ اور شیعہ خاندانوں کے گھروں پر طالبان کا دباؤ؛ ہر کمرے کا ماہانہ کرایہ 4 ہزار افغانی مقرر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، افغانستان سے متعلق ذرائع ابلاغ کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مغربی کابل کی امید سبز کالونی کے رہائشیوں نے طالبان کی وزارتِ انصاف کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور اس سے وابستہ وفود کی جانب سے رہائشی مکانات کی مسلسل تلاشی پر تشویش ظاہر کی ہے۔
رہائشیوں کا کہنا ہے کہ طالبان کے اہلکار، جن میں اکثر مسلح افراد بھی شامل ہوتے ہیں، بار بار گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کارروائیاں ایسے اوقات میں کی جاتی ہیں جب گھر کے مرد افراد موجود نہیں ہوتے۔
ان کے مطابق، مسلح افراد کا گھروں کی نجی حدود میں داخل ہونا اور توہین آمیز رویہ اختیار کرنا خواتین اور بچوں میں شدید خوف و اضطراب پیدا کر رہا ہے، جس سے خاندانوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔
یہ صورت حال ایسے وقت میں جاری ہے جب امید سبز کالونی کے رہائشی گزشتہ تین ہفتوں کے دوران اپنی ملکیتی حقوق کے تحفظ کے لیے طالبان کے مختلف اداروں سے بارہا رجوع کر چکے ہیں۔ تاہم، ان کا کہنا ہے کہ طالبان کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کرنے اور گھروں سے بے دخلی روکنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔
مسلح اہلکاروں کا گھروں میں داخلہ؛ سربراہِ خاندان کی غیر موجودگی میں تلاشی
امید سبز کالونی کے ایک رہائشی، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اور جسے محمد کے فرضی نام سے پکارا گیا ہے، کا کہنا ہے کہ دو روز قبل جب وہ کام پر تھا تو طالبان کے مسلح اہلکار اس کے اہلِ خانہ کی رضامندی کے بغیر گھر میں داخل ہوئے اور اس کی اہلیہ، والدہ اور بچوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا۔
اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا:
’’میری اور میرے خاندان کی تمام جمع پونجی یہی ایک فلیٹ ہے، جسے میں نے بڑی مشکل سے خریدا تھا۔ دو روز قبل جب میں کام پر تھا تو کئی مسلح افراد اور طالبان کے دیگر اہلکار زبردستی اور تشدد کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میری اہلیہ، والدہ اور بچوں کی توہین کی اور میری اہلیہ کے انگوٹھے کا نشان لیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اب اسے اپنے ہی گھر کا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔‘‘
اپنے اہلِ خانہ پر اس واقعے کے نفسیاتی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے مزید کہا:
’’میرے خاندان نے انتہائی خوف ناک صورت حال کا سامنا کیا ہے۔ میری اہلیہ اور میری دو چھوٹی بیٹیوں کی حالت بہت خراب ہے اور وہ ہر وقت ڈراؤنے خواب دیکھتی ہیں۔‘‘
کالونی کے ایک اور رہائشی نے بھی ذاتی گھروں میں طالبان اہلکاروں کے داخلے پر تنقید کرتے ہوئے ان اقدامات کو نجی زندگی میں مداخلت اور شہری حقوق کے منافی قرار دیا۔
اس نے کہا:
’’ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں کتنی حکومتیں ہیں۔ میرے خیال میں طالبان کا ہر اہلکار اپنے لیے الگ حکومت سمجھتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک وزارت کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں کی تلاشی لے؟ کیا ہم نے چوری کی ہے یا ہم مجرم ہیں؟ کیا عدالت نے ہمارے گھروں کی تلاشی کا حکم دیا ہے؟ یقین کریں، ہمارے ساتھ انتہائی بے عزتی کی جاتی ہے۔ طالبان کے اہلکار ہماری نجی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے سونے کے کمرے تک کا ریکارڈ بناتے ہیں کہ وہاں کتنی الماریاں اور دوسری اشیا موجود ہیں۔‘‘
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب گھر کے مالکان کی غیر موجودگی میں مکانات کی تلاشی کی قانونی بنیاد اور اہلِ خانہ کے ساتھ اہلکاروں کے برتاؤ کے بارے میں اب تک کوئی واضح وضاحت جاری نہیں کی گئی۔
ذاتی ملکیت کے باوجود کرایے کا مطالبہ؛ ہر کمرے کے لیے 4 ہزار افغانی
رپورٹس کے مطابق، طالبان کی وزارتِ انصاف اس سے قبل امید سبز کالونی میں ہر رہائشی کمرے کا ماہانہ کرایہ 4 ہزار افغانی مقرر کر چکی ہے۔
رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق صرف کرایہ داروں پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اپنے مکانات کے مالک ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی رقم سے گھر خریدے ہیں اور ان کے پاس ملکیت کے دستاویزات بھی موجود ہیں۔
مقامی ذرائع کے مطابق، طالبان نے رہائشیوں سے گزشتہ چھ ماہ کا کرایہ بھی ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حکم کو ماننے سے انکار کرنے والوں کو گھر خالی کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔
اس طرح وہ خاندان جو اپنے مکانات کو قانونی ملکیت قرار دیتے ہیں، اب اس مطالبے کا سامنا کر رہے ہیں کہ اپنے ہی گھروں میں رہنے کے لیے طالبان حکومت کو کرایہ ادا کریں۔
احتجاج کرنے والوں کی گرفتاریاں؛ قیدیوں کو ’’سنگی کمرے‘‘ میں رکھنے کا دعویٰ
کرایہ وصول کرنے اور مکانات خالی کرانے کے لیے دباؤ بڑھنے کے ساتھ ہی مقامی ذرائع نے امید سبز کالونی کے رہائشیوں کے بعض نمائندوں کی گرفتاریوں کی اطلاع دی ہے۔
ان ذرائع کے مطابق، گرفتار ہونے والوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے طالبان کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا اور ملکیت کے دستاویزات کی جانچ پڑتال اور گھروں سے بے دخلی کا عمل روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔
ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ گرفتار افراد میں سے بعض کو طالبان کی وزارتِ انصاف کی عمارت میں واقع ایک جگہ، جسے ’’سنگی کمرہ‘‘ کہا جاتا ہے، میں رکھا گیا ہے۔
ان دعوؤں کے مطابق، گرفتار افراد پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یا تو مقرر کردہ کرایہ ادا کریں یا اپنے گھر خالی کرنے کا تحریری وعدہ کریں۔
تاہم، گرفتار افراد کی صحیح تعداد اور انہیں جس جگہ رکھا گیا ہے وہاں کے حالات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔
ہزاروں ہزارہ اور شیعہ خاندانوں کے بے گھر ہونے کا خدشہ
امید سبز کالونی مغربی کابل میں واقع ہے اور اس کی آبادی کی اکثریت افغانستان کے ہزارہ اور شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔
شائع شدہ معلومات کے مطابق، اس کالونی میں 11 ہزار سے زیادہ خاندان آباد ہیں۔ اب یہ خاندان اپنے گھروں اور جائیدادوں کے مستقبل کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔
طالبان کی وزارتِ انصاف نے مئی 2026 میں اعلان کیا تھا کہ اس گروہ کی ایک خصوصی عدالت نے امید سبز کالونی کی ایک ہزار 507 جریب سے زیادہ زمین کو حکومت کی ملکیت قرار دیا ہے۔
وزارت نے اگست میں بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ کالونی کی زمین سرکاری دستاویزات میں حکومت کے نام درج ہے اور اسے کسی حقیقی یا قانونی شخص کے نام منتقل نہیں کیا گیا۔
اس کے برعکس، کالونی کے بعض مالکان اور رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جائیدادیں قانونی طریقے سے خریدی ہیں اور ان کے پاس ملکیت کے معتبر دستاویزات موجود ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دستاویزات کی غیر جانب دارانہ جانچ کی جائے اور خاندانوں کو زبردستی بے دخل ہونے سے بچایا جائے۔
اس سے قبل افغانستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے ایک گروہ نے اقوام متحدہ کے نام خط میں بھی کالونی کے رہائشیوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی کے خطرے سے خبردار کیا تھا۔ انہوں نے جائیدادوں پر قبضے کا عمل روکنے اور ملکیت کے تنازعات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
کابل کے شیعہ علاقوں پر دباؤ بڑھنے کے خدشات
امید سبز کالونی کے رہائشیوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ اور وہاں ہزارہ و شیعہ آبادی کی اکثریت کے باعث اس فیصلے کے نسلی اور مذہبی اثرات کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔
گزشتہ برسوں کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہزارہ خاندانوں کی جائیدادوں کے تنازعات اور انہیں زبردستی بے دخل کیے جانے کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے ادارے بھی متعدد بار اس مسئلے کی جانب توجہ دلا چکے ہیں۔
تاہم، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امید سبز کالونی میں طالبان کے اقدامات خاص طور پر نسلی یا مذہبی امتیاز کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں، فیصلے کے عمل اور ملکیت سے متعلق احکامات پر عمل درآمد کے طریقۂ کار کی آزادانہ جانچ ضروری ہے۔
ایسے حالات میں، جب ہزاروں ہزارہ اور شیعہ خاندان اپنے گھر کھو دینے کے خدشے سے دوچار ہیں، گھروں میں مسلح اہلکاروں کے داخلے، بے دخلی کی دھمکیوں اور احتجاج کرنے والوں کی گرفتاریوں سے طالبان حکومت میں شہریوں کے حقِ ملکیت اور نجی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔
امید سبز کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ان کا بنیادی مطالبہ دباؤ کا خاتمہ، ملکیت کے دستاویزات کی منصفانہ جانچ اور ان گھروں میں تحفظ کے ساتھ رہنے کا حق ہے جنہیں، ان کے بقول، انہوں نے برسوں کی محنت اور اپنی جمع پونجی سے حاصل کیا ہے۔
رہائشیوں کی بار بار کوششوں کے باوجود، اب تک نہ تو متنازع تلاشیوں کو روکنے پر کسی اتفاق کی اطلاع سامنے آئی ہے اور نہ ہی ملکیت کے تنازعات کا کوئی حتمی حل سامنے آیا ہے۔
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