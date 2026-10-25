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انتخابات سے قبل نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج

25 اکتوبر 2026 - 16:12
News ID: 1882399
انتخابات سے قبل نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج

صیہونی حکومت کے پارلیمانی انتخابات سے قبل تل ابیب میں ہزاروں افراد نے بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا اور 7 اکتوبر کے طوفان الاقصیٰ آپریشن کے دوران ناکامی پر ذمہ دار حکام کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں صیہونی قیدیوں اور ہلاک ہونے والوں کے اہلِ خانہ کے علاوہ حکومت کے مخالف رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صیہونی حکومت کے پارلیمانی انتخابات سے قبل تل ابیب میں ہزاروں صیہونی مظاہرین نے بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔

المنار کے مطابق، اس مظاہرے کا اہتمام صیہونی قیدیوں اور طوفان الاقصیٰ آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والوں کے اہلِ خانہ نے کیا تھا۔ مظاہرین نے اس آپریشن کے مقابلے میں ناکامی پر صیہونی حکومت کے ذمہ دار حکام کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کیا۔

حکومت کے مخالف دھڑے کے رہنماؤں نے بھی مظاہرے میں شرکت کی، جن میں نیتن یاہو کے اہم حریف گادی آیزنکوٹ بھی شامل تھے۔

مقبوضہ فلسطین میں انتخابات سے قبل ہونے والے ایک سروے کے مطابق، کسی بھی سیاسی دھڑے کو پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل ہونے کا امکان نہیں ہے۔

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