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تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف دسیوں ہزار افراد کا احتجاج

25 اکتوبر 2026 - 10:16
News ID: 1882283
تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف دسیوں ہزار افراد کا احتجاج

تل ابیب میں دسیوں ہزار افراد نے بنیامین نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے شدید ناراضی کا اظہار کیا اور وزیرِاعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نیتن یاہو کے مخالفین نے تل ابیب میں بڑے احتجاجی اجتماع کے دوران اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں پر غم و غصے کا اظہار کیا۔

احتجاج میں شریک افراد نے تل ابیب کی سڑکوں پر جمع ہو کر وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا اور حکومت کے طرزِعمل کے خلاف سخت نعرے لگائے۔

ایک سینئر اسرائیلی صحافی اور تجزیہ کار نے نیتن یاہو کی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان کے تباہ کن نتائج سے خبردار کیا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جاری بحران محض ایک معمولی معاشی مسئلہ نہیں، بلکہ موجودہ حکومتی پالیسیوں کا رخ اسرائیلی حکومت کے مستقبل کے لیے ایک سنگین اور وجودی خطرہ بن چکا ہے۔

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