یمن پر سعودی حملوں میں 193 افراد شہید، 468 زخمی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی وزارتِ صحت کے ترجمان انیس الاصبحی نے ایک پریس کانفرنس میں یمنی عوام کے خلاف سعودی حملوں میں ہونے والے جانی نقصان کی تازہ تفصیلات جاری کیں۔
یمنی وزارتِ صحت کے ترجمان کے مطابق، کشیدگی میں اضافے کے آغاز سے اب تک رہائشی علاقوں اور بنیادی ڈھانچے پر سعودی حملوں کے نتیجے میں 193 افراد شہید اور 468 زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 661 شہری متاثر ہوئے ہیں۔
جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق: 62 بچے شہید جبکہ 122 دیگر زخمی اور معذور ہوئے ہیں۔
24 خواتین جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں جبکہ 59 دیگر ان حملوں میں شدید زخمی ہوئیں۔
یہ اعداد و شمار یمن کی وزارتِ صحت کے ترجمان انیس الاصبحی کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔
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