ایران کی جانب سے امریکہ کو پیشکش کی خبر جھوٹ ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک باخبر ذریعے نے کہا کہ سعودی میڈیا العربیہ کی یہ خبر کہ ایران نے امریکہ کو بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز دی ہے، ایران کے بارے میں اس میڈیا ادارے کی دیگر خبروں کی طرح جھوٹ اور خیالی باتوں پر مبنی ہے۔
اس ذریعے نے مزید کہا کہ ایران اصولی طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کے بدلے ناکہ بندی قبول کرنے کی کسی مساوات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اپنے طریقوں سے ناکہ بندی کو عبور کر رہا ہے اور بالآخر اسے توڑ دے گا۔
باخبر ذریعے نے کہا کہ ایرانی حکام واضح کر چکے ہیں کہ ایران کا دوٹوک مؤقف ان سات شرائط پر مبنی ہے جنہیں باضابطہ طور پر ثالثوں کے ذریعے پہنچایا جا چکا ہے۔ اس معاملے میں میڈیا کی جانب سے کی جانے والی دیگر قیاس آرائیوں یا من گھڑت خبروں کی کوئی اہمیت نہیں۔
اس ذریعے کے مطابق، ایران کا سات روزہ منصوبہ، جس میں آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق ایرانی مطالبات شامل ہیں، پہلے ہی امریکی فریق تک پہنچایا جا چکا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ جب تک ایران کے تمام جائز مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، جن میں ایرانی بندرگاہوں اور بحری جہاز رانی میں رکاوٹوں کا خاتمہ بھی شامل ہے، آبنائے ہرمز میں امریکہ کی جانب سے مسلط کردہ عدم تحفظ ختم نہیں ہوگا۔
باخبر ایرانی عہدیدار نے تأکید کی کہ پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ آبنائے ہرمز میں عدم تحفظ کی بنیادی وجہ امریکہ کے جارحانہ اور مداخلت پسندانہ اقدامات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ان غیر قانونی اقدامات کا خاتمہ خطے اور دنیا کے ممالک کا مشترکہ مطالبہ ہے۔
آپ کا تبصرہ