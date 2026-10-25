ایران کے بارے میں جرمنی کے متضاد مؤقف پر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی سخت تنقید

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خطے کی صورتحال کے بارے میں جرمنی اور بعض دیگر یورپی ممالک کے حکام کے حالیہ بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے ایران کے خلاف جارحیت کے معاملے پر برلن کے سابقہ اور موجودہ مؤقف میں واضح تضاد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
بقائی نے کہا کہ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے جون 2025 میں ایران کے خلاف اسرائیلی حکومت کی فوجی جارحیت کو ’’ایک گندا کام، جو اسرائیل ہم سب کے لیے انجام دے رہا ہے‘‘ قرار دیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اب اکتوبر 2026 میں جرمنی کے وزیر خارجہ اور بعض دیگر یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ ایران پر دوبارہ حملے کے حوالے سے خبردار کر رہے ہیں اور کشیدگی پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔
اسماعیل بقائی نے اپنے پیغام کے اختتام پر معروف جرمن فلسفی فریڈرک شلر کے ڈرامے ’’اورلینز کی دوشیزہ‘‘ کے تیسرے پردے کے چھٹے منظر سے ایک اقتباس بھی شیئر کیا۔
انہوں نے لکھا:
’’اے بلند مرتبہ عقل! اے روشن ضمیر، الٰہی راز کی حامل! اے کائنات کی دانش مندانہ بنیاد اور ستاروں کی رہنما! پھر تم کیا ہو، اگر تمہیں جنون کے سرکش گھوڑے کی دم سے باندھ دیا جائے اور تم بے بس، مجبور اور چیختی چلاتی اس مست گھوڑے کے ساتھ تباہی کی کھائی میں جا گرو؟
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