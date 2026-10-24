1 | اللہ کے اذن سے، آخری جنگ سے سوپر پاور بن کر نکلیں گے، بریگیڈیئر جنرل محبی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان، بریگیڈیئر جنرل پاسدار حسین محبی نے صوبہ قزوین کے شہر تاکستان میں امامزادہ سید علی موسوی شارینی اسفرورین کے مقدس آستانے میں منعقدہ مسلح افواج کی پہلی صوبائی "نماز کانفرنس" سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کے شہداء، دفاعِ مقدس اور تیسری مسلط کردہ جنگ کے شہداء، خاص طور پر امامِ شہیدِ امت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای (اعلی اللہ مقامہ)، شہید سائنسدانوں اور امریکی-صہیونی کے حملوں کے دیگر شہداء کو خراجِ تحسین و عقیدت پیش کرتے ہوئے نماز کے مقام اور انسان و معاشرے کی تعمیر میں اس کے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان، بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا:
• اللہ کے اذن سے آخری زمانے کی اس جنگ میں ہماری قسمت مکمل فتح ہے اور ان شاء اللہ ہم دنیا کی سپر پاور بن جائیں گے۔
• نماز انسان سازی کے علاوہ اللہ کی برکتوں کا حصول، دعا کی قبولیت اور انسان میں استقامت و مقاومت، ثابت قدمی، انتظام اور قیادت کی طاقت کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔
• نماز صرف اسلام کا خاصہ نہیں ہے اور یہ تمام الہامی اور آسمانی مذاہب میں موجود رہی ہے۔
• آیت اللہ جوادی آملی نے نماز کو "اللہ کا زیارت نامہ" قرار دیا ہے۔
• نماز اپنے کے ساتھ انسان کا اعلیٰ ترین اور محبت بھرا رابطہ ہے اور الہامی مذاہب نے خدا سے رابطے کے لئے اس فریضے سے فائدہ اٹھایا ہے۔
• نماز جسم و روح کی حامل ہے: نماز کا جسم اس کے ظاہری ارکان اور اجزاء سے متعلق ہے، لیکن نماز کی روح حُضورِ قلب، الفاظ و کلمات پر توجہ، خوشگوار کیفیت اور رب کی بارگاہ میں حاضری کے احساس میں ظاہر ہوتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ترتیب و ترجمہ: ابو فروہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ