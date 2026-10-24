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اردن: چرچ میں میت کی آخری رسومات کے دوران فائرنگ سے8 افراد ہلاک

24 اکتوبر 2026 - 16:51
News ID: 1882019
اردن: چرچ میں میت کی آخری رسومات کے دوران فائرنگ سے8 افراد ہلاک

یہ واقعہ صوبہ کرک کے علاقے میں واقع حمود چرچ میں پیش آیا جہاں ایک چرچ کے اندر میت کی آخری رسومات جاری تھیں، حکام

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اردن میں چرچ کے اندر میت کی آخری رسومات کے دوران فائرنگ سے 8 افراد ہلاک ہوگئے۔

اردنی حکام کے مطابق یہ واقعہ صوبہ کرک کے علاقے میں واقع حمود چرچ میں پیش آیا جہاں ایک چرچ کے اندر میت کی آخری رسومات جاری تھیں، اس دوران  مسلح افراد نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوگئے جب کہ 40 افراد زخمی ہوئے۔

 وزیر داخلہ مازن الفریایہ کے مطابق حملے میں انتہا پسند ملوث تھے تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہےکہ ان کا اردن کے اندر یا باہر کسی گروہ سے تعلق ہے۔

دوسری جانب اردنی وزیراعظم نے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چرچ پرحملہ دہشتگردانہ نظریےاور اندھی انتہاپسندی کا نتیجہ ہے۔

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