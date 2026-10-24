یمن میں ماضی کی تلخ جنگ؛ کیا مصر ایک بار پھر فوجی مداخلت کے جال میں پھنسنے جا رہا ہے؟

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی عرب کے خلاف یمن کی مسلح افواج کی جنگ کے دوران مصر کی جانب سے سعودی عرب کو فوجی حمایت فراہم کرنے کے فیصلے نے ایک بار پھر 1962ء سے 1967ء کے درمیان یمن میں مصر کی فوجی مداخلت کے تجربے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ اس تاریخی تجربے کے بارے میں اب بھی مختلف اور بعض اوقات متضاد آرا پائی جاتی ہیں۔
لبنانی اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، محقق جیسی فریس نے اپنی کتاب ’’ناصر کا جوا‘‘ میں ایک اہم مؤقف پیش کیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے 2013ء میں شائع ہونے والی اس کتاب کے ذیلی عنوان میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یمن میں مصر کی مداخلت کس طرح چھ روزہ جنگ اور مصر کی طاقت کے زوال کا سبب بنی۔
فریس نے اپنے مؤقف کی تائید میں بڑی تعداد میں دستاویزات اور تجزیے جمع کیے ہیں، اگرچہ ان کی تحقیق میں مصر کی مداخلت کے محرکات کے بارے میں واضح جانبداری بھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ قاہرہ کی مداخلت کو 1960ء کی دہائی کے آغاز میں سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوششوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ بعد ازاں وہ اسے مصر اور سعودی عرب کے درمیان عرب سرد جنگ کا حصہ قرار دیتے ہیں، جو اکتوبر 1962ء میں شروع ہوئی اور دسمبر 1967ء میں یمن سے مصری فوجوں کے انخلا تک جاری رہی۔
1965ء میں یمن میں مصری فوجیوں کی تعداد اپنے عروج پر تقریباً 70 ہزار تک پہنچ گئی تھی۔
مصر کی یمن میں مداخلت؛ انقلاب کا پھیلاؤ یا سامراجی جنگ؟
26 ستمبر 1962ء کو یمنی فوج کے ایک گروہ نے کرنل عبداللہ سلال کی قیادت میں امام محمد البدر بن احمد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ امام البدر کا تعلق خاندان حمیدالدین سے تھا، جو مملکت متوکلی یمن پر حکمرانی کرتا تھا۔ یہ فوجی بغاوت ان کے والد امام احمد بن یحییٰ کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد ہوئی۔
بغاوت کے صرف دو دن بعد مصر نے سلال کی حکومت کو تسلیم کر لیا، حالانکہ اس وقت نئی حکومت کا اختیار صرف یمن کے دارالحکومت اور اس کے گردونواح کے چند علاقوں تک محدود تھا۔ ایک ماہ کے اندر قاہرہ نے نئی حکومت کی حمایت کے لیے اپنی فوجیں بھی یمن بھیج دیں۔
ان واقعات کے بعد قاہرہ اور ریاض کے تعلقات تیزی سے خراب ہوئے اور اسی سال نومبر میں دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ 1972ء میں شائع ہونے والی جمال عبدالناصر پر اپنی کتاب میں انتھونی ناٹنگ کے مطابق، مصر اور سعودی عرب عملاً جنگ جیسی صورتِ حال میں داخل ہو گئے تھے، جبکہ یمن کے اندر دونوں ممالک کے اپنے اپنے اتحادی اور حامی موجود تھے۔
مصر کے فوری ردعمل سے کم از کم دو امکانات سامنے آتے ہیں، جو ایک دوسرے کی نفی بھی نہیں کرتے۔ پہلا یہ کہ قاہرہ کو سلال کے بغاوت کے منصوبے کا پہلے سے علم تھا۔ دوسرا یہ کہ مصر نے اس بغاوت کو جنوبی بحیرہ احمر اور سعودی سرحدوں کے ساتھ اپنے تزویراتی اثر و رسوخ کو بڑھانے اور ریاض کے اثرات محدود کرنے کا موقع سمجھا۔
ناٹنگ کی تحریر پہلے امکان کو تقویت دیتی ہے۔ وہ مصر کی خارجہ پالیسی اور 1954ء سے قبل مصر اور برطانیہ کے مذاکرات سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ان کے مطابق، عبدالناصر نے 1950ء کی دہائی کے وسط میں یمن پر زیادہ ذاتی توجہ نہیں دی اور کئی مرتبہ وہاں جانے سے گریز کیا تھا۔
سلال کی بغاوت نے یمن میں نظامِ حکومت کی مکمل تبدیلی کا موقع فراہم کیا۔ مصری انقلاب کی قیادت 1950ء کی دہائی کے وسط سے اس تبدیلی کی خواہش مند تھی، لیکن امام احمد کی حکومت نے اس کی تجاویز قبول نہیں کی تھیں۔
1956ء میں امام احمد نے قاہرہ کے دورے کی دعوت مسترد کر دی تو مصر نے انور سادات کو تعز بھیجا، تاکہ وہ یمن کے عمر رسیدہ حکمران کو سیاسی اصلاحات کرنے یا اپنے بیٹے اور ولی عہد کو کچھ اختیارات منتقل کرنے پر آمادہ کریں۔ ولی عہد سادات کے دورے سے پہلے قاہرہ میں موجود تھے، لیکن امام احمد نے تمام تجاویز سختی سے مسترد کر دیں۔
مارچ 1958ء میں عبدالناصر یمن کو باضابطہ طور پر متحدہ عرب جمہوریہ میں شامل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ مصر اور شام کا انضمامی اتحاد تھا، لیکن نام نہاد متحدہ عرب ریاستوں کا یہ ڈھانچہ عملاً کاغذوں تک محدود رہا اور ناصر نے 1961ء کے اواخر میں اسے ختم کر دیا۔
اسی عرصے میں یمن، عرب وفاقی اتحاد کے قریب ہوا، جو اردن اور عراق نے خطے میں کمیونزم کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ اسے ہاشمی اتحاد بھی کہا جاتا تھا۔
تاہم، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے 1994ء میں شائع ہونے والی اپنی کتاب میں فواز جرجس نے اس اتحاد کا بنیادی مقصد عبدالناصر کے علاقائی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا اور عرب ریاستوں کے موجودہ نظام کو برقرار رکھنا قرار دیا ہے۔
سادات؛ بغاوت کے بعد مصر کی حکمت عملی کے معمار
سلال کی بغاوت کے بعد بظاہر انور سادات یمن کے بارے میں مصر کی حکمت عملی کے بنیادی معمار تھے۔ وہ پہلے مصری عہدیدار تھے جنہیں بغاوت کی اطلاع ملی۔ اس کے بعد یمن کے اس وقت کے نائب وزیراعظم عبدالرحمان البیضانی نے ان سے رابطہ کیا اور ایک لڑاکا طیارہ بھیجنے کی درخواست کی، تاکہ یمن میں بغاوت کے لیے مصر کی حمایت کا اظہار ہو سکے۔
امام کی معزول حکومت کو سعودی عرب کی حمایت بڑھنے کے ساتھ ہی یمن کی نئی جمہوری حکومت کے حامیوں نے سادات سے مزید مطالبات کیے۔ انہوں نے مصر سے پیادہ فوج، ٹینک اور فضائی مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
جمال عبدالناصر نے حتمی فیصلہ کرنے میں چند دن لگائے، لیکن عرب انقلاب کے ناکام ہونے کے خدشے اور دیگر عوامل نے بالآخر انہیں فوجی مداخلت کے حق میں فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا۔
ان کا خیال تھا کہ مصری فوجی مشیروں کو فوری طور پر بھیج کر سلال کی حمایت کی جائے تو سعودی عرب اور برطانیہ کو ردعمل کا موقع ملنے سے پہلے ہی شاہی نظام کے حامیوں اور بغاوت مخالف قوتوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔
سوویت یونین بھی ان واقعات سے الگ نہیں تھا۔ اکتوبر 1962ء میں ماسکو نئی یمنی جمہوری حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا غیر عرب دارالحکومت بنا۔ اس کے بعد سوویت یونین اور مصر کے درمیان تعاون بڑھا، یہاں تک کہ سوویت یونین نے یمن میں تعینات مصری فوجوں کو فوجی مدد فراہم کرنا شروع کر دی۔
یہ تعاون ایسے وقت میں سامنے آیا جب قاہرہ اسی سال قومی منشور قبول کر چکا تھا۔ کریملن اس منشور کو ترقی پسند دستاویز اور غیر وابستہ تحریک کے ممالک کے ترقی اور کمیونزم کے قریب ہونے کے رجحان کی مثال سمجھتا تھا۔
فواز جرجس کے مطابق، سوویت یونین کی یہ حکمت عملی نظریاتی وابستگی کے بجائے عملی مفادات پر مبنی تھی۔ دوسری جانب، عبدالناصر کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ امریکہ کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور مشرقی عرب خطے میں مصر کو تنہا کرنے کی سعودی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے سوویت حمایت ضروری ہے۔ سعودی عرب کو صدر ڈوائٹ آئزن ہاور کے دور سے امریکہ کی بڑھتی ہوئی حمایت حاصل رہی تھی۔
یمن میں مصر کی مداخلت؛ اخراجات اور نتائج
یمن کے بارے میں عبدالناصر کی پالیسی آج بھی شدید بحث اور اختلاف کا موضوع ہے، خصوصاً اس لیے کہ اس مداخلت پر مصر کو بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑے، جبکہ اسے کوئی واضح اور ٹھوس کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔
یہ کہا جا سکتا ہے کہ یمن کی جنگ میں الجھنے سے مصر ایک طویل لڑائی میں تھک کر رہ گیا۔ جنگ میں داخل ہونے کے فیصلے نسبتاً تیزی سے کیے گئے، لیکن فیصلہ کن فتح حاصل کیے بغیر اس سے نکلنا ایک تکلیف دہ مجبوری بن گیا۔ انخلا کا فیصلہ بار بار مؤخر کیا گیا اور ان تاخیرات نے مصر پر مزید اخراجات کا بوجھ ڈال دیا۔
اکتوبر 1962ء کے وسط سے مصر پوری قوت کے ساتھ یمن کے بحران میں شامل ہو گیا۔ اس دوران متحدہ عرب جمہوریہ کا ایک وفد صورتِ حال کا جائزہ لینے یمن بھیجا گیا، جس کے بعد مشیر عبدالحکیم عامر نے بھی اس ملک کا دورہ کیا۔
چند روز بعد سلال کو یمن کا صدر، سربراہِ حکومت اور فوج کا کمانڈر قرار دیا گیا۔ 31 اکتوبر کو یمن میں پانچ سال کے لیے عبوری آئین جاری کیا گیا۔ پھر فروری 1963ء میں سلال نے اپنے اختیارات افسروں، قبائلی رہنماؤں اور معاشی ماہرین پر مشتمل صدارتی کونسل کو منتقل کر دیے۔
قاہرہ نے دسمبر 1963ء میں سوویت یونین کے ساتھ صنعا کے اقتصادی معاہدے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے تحت 400 سوویت انجینئرز، تکنیکی ماہرین اور دیگر ماہرین یمن آئے، جنہیں زراعت اور آبی شعبوں میں کام کرنے، صنعتوں کی ترقی کے امکانات کا جائزہ لینے، ریڈیو کے شعبے کو وسعت دینے اور بینکاری مراکز کے قیام کے امکانات تلاش کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔
یمن کی جدیدکاری یا مصری اثر و رسوخ کا منصوبہ؟
مصر کی حمایت یمن کی سیاسی اور سماجی زندگی کے مختلف شعبوں تک پھیل گئی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مصر وہاں جدیدکاری کا ایک منصوبہ آگے بڑھا رہا ہے۔
مثال کے طور پر، مصر کی موجودگی نے شمالی یمن میں خانہ جنگی کو قابو میں رکھنے میں مدد دی اور سلال کو قبائلی رجحانات کے مقابلے میں قوم پرستانہ طرزِ فکر مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تاہم، مصر کی مداخلت کے مخالفین کا خیال تھا کہ سلال کی حکومت نے یمنی معاشرے کے بعض طبقات کی سیاسی شرکت محدود کر دی تھی۔
ان اقدامات کے ساتھ مصر کی خبر رساں ایجنسی مشرقِ وسطیٰ نے صنعا میں ایک بڑا دفتر قائم کیا، جبکہ ریڈیو صوت العرب نے بھی وہاں سے اپنی نشریات شروع کیں۔ یمن کا انتظامی ڈھانچہ بتدریج سکڑتا گیا اور اس کی جگہ مصری مشیروں نے لے لی۔ مصری فوجی سلال کے صدارتی محافظ دستے کا بھی بڑا حصہ تھے۔
اس کے باوجود، شمالی یمن میں مصری فوج کو ایک روایتی فوجی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ صورتِ حال تھی جس میں باقاعدہ فوجیں غیر منظم قبائلی گروہوں کے خلاف جنگ میں اکثر مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں۔
ڈیوڈ وِٹ نے اپریل 2001ء میں فوجی تاریخ کے جریدے میں شائع ہونے والی اپنی تحقیق ’’شمالی یمن میں مصر، 1962ء تا 1967ء‘‘ میں لکھا کہ سلال کی بغاوت سے پہلے یمن میں مصری فوجی مشیروں کی موجودگی اور داخلی حالات و اختلافات سے متعلق متوقع معلومات کے باوجود، بحران گہرا ہونے پر ظاہر ہوا کہ مصری فوج اس پیمانے اور مدت کی مداخلت کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی۔
جنگ میں شریک ایک فوجی کمانڈر میجر جنرل صلاح الدین الحدیدی نے بھی 1974ء میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ’’1967ء کی جنگ کا ایک گواہ‘‘ میں اسی رائے کی تائید کی۔ انہوں نے مصر کی صورتِ حال کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جو تیاری کے بغیر امتحان دینے پہنچ جائے۔ طنزیہ انداز میں انہوں نے لکھا کہ مصری فوجیوں کو یمن کے بارے میں صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ سعودی عرب کا ہمسایہ ملک ہے۔
بھاری جانی نقصان اور فوجی اہداف میں ناکامی
اکتوبر اور نومبر 1962ء میں ’’آپریشن 9000‘‘ کے آغاز سے لے کر یمن سے مصری فوجوں کے آخری انخلا تک ہونے والے جانی اور عملی نقصانات نے شمالی یمن پر مکمل کنٹرول اور سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر تسلط قائم کرنے کے منصوبے کی ناکامی کو نمایاں کر دیا۔
اس منصوبے کا مقصد سابق شاہی نظام کے حامیوں تک سعودی عرب کی امداد اور رسد پہنچنے سے روکنا تھا۔
مصر کی فضائی بمباری بھی، خصوصاً نجران، جیزان اور عدن میں برطانوی سرپرستی والے علاقے میں، مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکی۔ یہ صورتِ حال اس کے باوجود رہی کہ مصری فوجوں نے انتہائی دشوار کوششیں کیں اور 1962ء اور 1963ء میں، خصوصاً بحیرہ احمر کے مشرقی ساحلوں پر، بعض اہم کامیابیاں بھی حاصل کیں۔
مصر اور یمن؛ آج کے فیصلہ سازوں کے لیے تاریخی سبق
21 اکتوبر کو مصری صدر عبدالفتاح السیسی کی جانب سے سعودی عرب کو اپنے دفاع میں مدد فراہم کرنے کی آمادگی کے اعلان نے یمن میں مصر کی مداخلت پر بحث دوبارہ شروع کر دی ہے۔
ان بیانات نے مصری عوام کے ایک حصے میں قابلِ فہم اور جائز خدشات پیدا کیے ہیں۔ دوسری جانب، اس اقدام کو حالیہ دہائیوں میں مصر کے سب سے بڑے عرب اتحادی کے ساتھ یکجہتی قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت میں مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔
تاہم، ایک تاریخی پہلو مبصرین کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ مشیر عبدالحکیم عامر نے یمن کی جنگ اور مصر کی مداخلت کو مسلح افواج پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ وہی سال تھا جب قومی منشور نے شہریت کی بنیاد پر جدید ریاست کے اصول وضع کیے تھے۔
عامر نے جنگ کے ذریعے مصری معاشرے میں فوج کے اثر و رسوخ کو اس کے روایتی قومی کردار سے آگے بڑھایا۔ ممکن ہے کہ وہ عبدالناصر سے الگ اپنی طاقت کا مرکز بھی قائم کرنا چاہتے ہوں۔ ناصر نے یمن کے سیاسی معاملات کی ذمہ داری سادات کو جبکہ فوجی اور عملی انتظامات عامر کے سپرد کیے تھے۔
ممکن ہے کہ یہی صورتِ حال، دیگر داخلی اور خارجی عوامل کے ساتھ مل کر، جون 1967ء کی چھ روزہ جنگ میں مصر کی شکست کا سبب بنی ہو۔ اس دوران قومی ریاست کی تعمیر کا منصوبہ کئی برس تک ایک مہنگے اور تکلیف دہ راستے میں رک گیا، جس کے اثرات آج بھی مصر کے بعض شعبوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔
آج یمن میں مصر کے ممکنہ کردار کی وسعت، اس کردار کے صرف دفاعی حمایت تک محدود رہنے کے امکان، سعودی عرب کے اپنے مؤقف سے متعلق غیر یقینی صورتِ حال اور موجودہ حالات کے تقاضوں کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے، تب بھی تاریخ کا یہ جائزہ ایک اہم سبق دیتا ہے: یک طرفہ اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں کے نتائج انتہائی تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ ان کے اثرات دہائیوں تک برقرار رہ سکتے ہیں اور قوموں و ممالک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔
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