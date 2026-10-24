لیبیا کی تباہی سے ایران کی جنگ تک؛ کیا ٹرمپ امریکہ کی ایک اور تزویراتی غلطی دہرانے جا رہے ہیں؟

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی جریدے نیوزویک نے لکھا ہے کہ لیبیا کے تجربے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی و سلامتی کے بحران کے اثرات اب بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی حکمت عملی پر سایہ فگن ہیں۔ یہ صورتِ حال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ کے باعث بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا ہے۔
ٹام او کونر کے تحریر کردہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ لیبیا کی جنگ کے اثرات ایک بار پھر اس خدشے کے ساتھ زیرِ بحث آ رہے ہیں کہ ایران کے نظام کو گرانے کے بعد کی صورتِ حال کے بارے میں واضح منصوبہ بندی نہ ہونے سے ایسے نتائج سامنے آ سکتے ہیں جو 2011ء میں معمر قذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے بحران سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں۔
نیوزویک نے لیبیا میں مغربی فوجی مداخلت کو اس بات کی ایک اہم مثال قرار دیا ہے کہ فضائی طاقت کے ذریعے سیاسی اور تزویراتی مقاصد حاصل کرنے کی حدود ہوتی ہیں۔ نیٹو کی حمایت سے قذافی کی حکومت کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک مستحکم ریاست قائم نہ ہو سکی۔
اس کے برعکس، جریدے کے مطابق، قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد داخلی اختلافات، مسلح جھڑپوں اور سلامتی کی صورتِ حال میں بگاڑ نے جنم لیا۔ ان تبدیلیوں کے اثرات صرف لیبیا تک محدود نہیں رہے، بلکہ یورپ کی جانب ہجرت میں اضافے، افریقی ساحل کے خطے میں مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کے پھیلاؤ اور افریقہ کے بعض حصوں میں روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی صورت میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح تک پہنچ گئے۔
لیبیا جیسے حالات دہرائے جانے کا خدشہ
اس مضمون میں لیبیا کے بحران اور ٹرمپ کے سیاسی عروج کے درمیان تعلق کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ ٹام او کونر کے مطابق، لیبیا میں بدامنی، مہاجرین کے بحران اور 2012ء میں بن غازی شہر میں امریکی قونصل خانے پر حملے نے باراک اوباما کی حکومت پر تنقید میں اضافے میں کردار ادا کیا۔ اس حملے میں لیبیا میں امریکی سفیر کرسٹوفر اسٹیونز سمیت کئی افراد مارے گئے تھے۔
ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ان واقعات کو ہیلری کلنٹن کے خلاف استعمال کیا اور بالآخر 2016ء میں امریکی صدر منتخب ہوئے۔
اسی تناظر میں مضمون میں ایسے تجزیہ کاروں کے حوالے بھی دیے گئے ہیں جن کے مطابق، لیبیا میں مداخلت کے نتائج نے مغرب میں عوامیت پسند رجحانات اور روایتی سیاسی نظام کی مخالف تحریکوں کو تقویت دینے میں کردار ادا کیا۔
اس کے برعکس، مضمون امریکہ کے موجودہ مؤقف میں ایک تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹرمپ ماضی میں قذافی کی حکومت گرانے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی بدامنی پر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ ایران کے خلاف ایسی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں جس کے بعد کے حالات کے بارے میں واضح منصوبہ بندی نہ ہونے پر اسی نوعیت کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔
رپورٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اس تنبیہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایران میں لیبیا جیسی صورتِ حال پیدا ہو سکتی ہے اور یہ ملک ایک ناکام ریاست میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مہاجرین کی بڑی تعداد، دہشت گردی کے پھیلاؤ اور علاقائی عدم استحکام جیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔
امریکہ کے مقاصد کا انحصار جنگ کے نتیجے پر ہے
نیوزویک کے مطابق، امریکہ کے اعلان کردہ مقاصد میں آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمدورفت یقینی بنانا، تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنا اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا شامل ہے۔ تاہم، ان مقاصد کا حصول فوجی تصادم کے انجام اور اس کے نتائج کو قابو میں رکھنے کی واشنگٹن کی صلاحیت پر منحصر ہے۔
مضمون میں ایران اور لیبیا کے درمیان بنیادی فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔ لیبیا میں فوجی مداخلت اتحادیوں کے تعاون اور کسی حد تک بین الاقوامی حمایت کے ساتھ کی گئی تھی، جبکہ ایران کے خلاف جنگ صیہونی ریاست کے تعاون سے شروع ہوئی اور اسے بعض علاقائی شراکت داروں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ اس جنگ کو لیبیا کی مداخلت جیسی بین الاقوامی اجازت بھی حاصل نہیں ہے۔
مزید برآں، مضمون میں جن تجزیہ کاروں کے حوالے دیے گئے ہیں، ان کے مطابق ایران کے اندر قذافی کے خلاف لڑنے والی قوتوں جیسی کوئی مسلح داخلی مخالف قوت موجود نہیں۔ اس کے علاوہ ایران کا وسیع جغرافیہ، اس کی صلاحیتیں اور اتحادیوں کا نیٹ ورک اس ملک پر فوجی حملے، قبضے اور تسلط کو انتہائی پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔
اسی لیے مضمون میں ماہرین کی یہ تنبیہ نقل کی گئی ہے کہ فضائی برتری، خواہ دشمن کو کمزور کرنے یا اس کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے میں کتنی ہی مؤثر کیوں نہ ہو، کسی سیاسی نظام کو گرانے اور اس کے بعد استحکام یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں۔
لیبیا کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ اقتدار کی منتقلی کے مرحلے پر بین الاقوامی اتفاقِ رائے کی عدم موجودگی اور داخلی قوتوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں ناکامی طویل لڑائیوں اور سلامتی کے خلا کو جنم دے سکتی ہے، جن پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔
اس تناظر میں مسلسل سفارت کاری، سلامتی کے انتظامات کی تشکیل اور سرکاری اداروں کی تعمیرِ نو جنگ کے بعد کے کسی بھی منصوبے کے بنیادی عناصر ہیں۔
ٹرمپ کے لیے ایک اہم انتباہ
نیوزویک کے تجزیے میں وسیع تر جغرافیائی و سیاسی اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ جریدہ لیبیا کی ریاست کے انہدام کو افریقی ساحل کے خطے میں مسلح گروہوں کی سرگرمیوں میں اضافے سے جوڑتا ہے۔ اس حوالے سے مضمون میں طوارق قوم سے تعلق رکھنے والے ان جنگجوؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو پہلے قذافی کے ساتھ لڑے تھے اور بعد میں شمالی مالی کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔
مضمون کے مطابق، روس نے لیبیا میں مغربی مداخلت کے نتائج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افریقہ میں اپنی سلامتی سے متعلق موجودگی کو مضبوط کیا ہے۔ اسی دوران، نیوزویک کی جانب سے حوالہ دی گئی رپورٹس کے مطابق، ماسکو نے ایران کے خلاف جنگ کے دوران اسے انٹیلی جنس اور نگرانی سے متعلق معلومات فراہم کیں۔ اس مدد سے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
رپورٹ کے اختتام پر کہا گیا ہے کہ واشنگٹن کے سامنے سب سے بڑا چیلنج صرف فوجی تصادم کا فیصلہ کن انجام نہیں، بلکہ اس کے طویل مدتی تزویراتی نتائج بھی ہیں۔
نیوزویک کے مطابق، وہ جنگیں جو جنگ کے بعد کے سیاسی مستقبل کے واضح منصوبے کے بغیر شروع کی جائیں یا جاری رکھی جائیں، امریکہ کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر سکتی ہیں۔ اس سے روس اور چین جیسے حریفوں کے مقابلے میں امریکی بازدار قوت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔
جریدے نے لیبیا کے تجربے کو ٹرمپ کے لیے ایک انتباہ قرار دیتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کسی دشمن کی حکومت گرانا یا اسے فوجی طور پر کمزور کرنا لازماً سیاسی کامیابی نہیں ہوتا۔ اگر جنگ کے بعد کے حالات کے لیے جامع منصوبہ موجود نہ ہو تو اس کے نتائج متوقع فوائد کے بجائے ایک ایسا تزویراتی بوجھ بن سکتے ہیں جس کی قیمت حاصل ہونے والے فوائد سے کہیں زیادہ ہو۔
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