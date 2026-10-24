حزب اللہ : خطے کی تمام جنگوں کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، وفاداری مزاحمت پارلیمانی بلاک نے گزشتہ روز کے اجلاس کے بعد جاری بیان میں لبنان اور پورے خطے کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرات کے حوالے سے خبردار کیا اور کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت جنگ اور جارحیت کے ذریعے خطے کا نقشہ ازسرنو ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بلاک نے کہا کہ حکومت اور تمام سیاسی قوتوں کو داخلی کشیدگی کم کرنے اور ملک کے استحکام کے تحفظ کی اپنی قومی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہییں۔
حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک نے لبنان کو داخلی تنازعات اور انتشار میں دھکیلے جانے کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے، صہیونی حکومت کی جانب سے لبنان کے خلاف دوبارہ جارحیت شروع کرنے کی مبینہ تیاریوں کے درمیان کہا کہ تمام فریقوں کی اولین ترجیح قومی خودمختاری کا تحفظ اور داخلی استحکام کو مضبوط بنانا ہونی چاہیے۔
بیان میں کہا گیا کہ سیاسی قیادت کے فیصلے لبنان اور اس کے مختلف طبقات کو درپیش خطرات کی جامع قومی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر ہونے چاہییں۔
پارلیمانی بلاک نے ملک کی تقدیر اور معاملات کے انتظام کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار سے بھی خبردار کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ صہیونی قبضے کے مقابلے میں لبنان کے اپنے دفاع کے حق کو نظرانداز کرنا دراصل مزید جارحیت اور قومی خودمختاری و فیصلہ سازی پر قبضے کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔
بلاک کے مطابق، قومی مفاہمت کی دستاویز، آئین اور یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں کے فیصلوں نے لبنان کے حقِ دفاع کو تسلیم کیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ حزب اللہ نے نومبر 2024 کے معاہدے کے بعد سے اس کی پابندی کی، تاہم صہیونی دشمن نے معاہدے کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کی۔
حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی اور داخلی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت خطے میں جنگوں، جارحیتوں اور تنازعات میں اضافے کی ذمہ دار ہیں۔
بیان کے اختتام پر بلاک نے خطے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے دنیا بھر کی اقوام اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان پالیسیوں کو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کریں۔
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