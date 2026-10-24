برطانوی وزیر خارجہ: ایران کے خلاف جنگ نے برطانیہ میں عوام کے اخراجاتِ زندگی بڑھا دیے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ نے استنبول کے دورے کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے نتائج نے برطانیہ کے عوام کے معیارِ زندگی پر شدید دباؤ ڈالا ہے اور حکومت اس تنازع کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر رہی ہے۔
ملی بینڈ نے کہا کہ اخراجاتِ زندگی کا بحران برطانوی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ایران کی جنگ کے باعث توانائی کے بلوں، اشیائے خورونوش کی قیمتوں اور مہنگائی میں شدید اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ تنازع حد سے زیادہ طویل ہوچکا ہے، جس کے باعث برطانوی شہریوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور ملک مزید اس جنگ کا تسلسل برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
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