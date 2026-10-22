سپاہ:آبنائے ہرمز میں خلاف ورزی کرنے والے 7 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ رات 3 خلاف ورزی کرنے والے بحری جہاز آبنائے ہرمز کے مغربی حصے میں بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے باعث حادثے کا شکار ہوگئے۔
اعلامیے کے مطابق، تیل کی کھیپ ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقل کرنے میں مصروف 4 دیگر خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کو بھی بیک وقت نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان میں آگ بھڑک اٹھی۔
سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ کا مکمل اعلامیہ درج ذیل ہے:
بسم اللہ القاصم الجبارین
ایران کے بہادر اور قیام کرنے والے عوام
آپ قابلِ تحسین ہیں کہ میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اسلامی مجاہدین کے حوصلے بلند کر رہے ہیں اور عزیز ایران کے دشمنوں کو ذلت اور مایوسی سے دوچار کر رہے ہیں۔
سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جانباز، عوام کی اس عظیم قومی پشت پناہی کے ساتھ، بدستور آبنائے ہرمز کا انتظام اور کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔
سمندری سرگرمیوں میں خلاف ورزی کرنے والی ان کمپنیوں کو پہلے بھی خبردار کیا جا چکا تھا، جنہوں نے امریکی جارح فوج کے دھوکے میں آکر غیر قانونی راستوں سے گزرنے کی کوشش کی تھی۔
اسی سلسلے میں، سپاہِ پاسداران کی بحریہ کے اہلکاروں نے نگرانی اور تعاقب کے ذریعے ایسے 4 خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کا سراغ لگایا، جو اس سے قبل غیر قانونی راستے سے گزر چکے تھے۔ انہیں خلیج فارس کے شمالی وسطی حصے میں تیل کی کھیپ ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقل کرتے ہوئے پایا گیا۔ ان چاروں جہازوں کو بیک وقت نشانہ بنایا گیا اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔
اس کے علاوہ، گزشتہ رات 3 خلاف ورزی کرنے والے بحری جہاز آبنائے ہرمز کے مغربی حصے میں بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے باعث حادثے اور آتش زدگی کا شکار ہوئے، جس کے بعد انہیں روک لیا گیا۔
امریکی استکباری حکومت کی جانب سے جہازوں کو بارودی سرنگوں سے آلودہ غیر قانونی گزرگاہ سے عبور کرنے پر اکسانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے باعث سمندری حادثات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔
جارح امریکی فوج کو جان لینا چاہیے کہ اگر اس نے یہ طرزِ عمل جاری رکھا تو جوابی کارروائی کا دائرہ خطے میں اس کے جارحانہ فوجی اڈوں تک پھیل جائے گا۔
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