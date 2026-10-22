ٹرمپ کے بے بنیاد سامنے آ گئے: ایران کے خلاف جنگ کے اخراجات معمولی تھے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بے نتیجہ جنگ کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور حسبِ معمول بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اب اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔
انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ نے مڈنائٹ ہیمراور ایپک فیوری نامی دو فوجی کارروائیوں کے ذریعے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے۔ تاہم، مغربی حکام اور شخصیات کی ایک بڑی تعداد اس دعوے کو محض خیالی بات قرار دیتی ہے۔
ٹرمپ نے جنگ سے امریکہ کے ممکنہ انخلا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اب پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ حاصل ہونے والے نتائج طویل عرصے تک برقرار رہیں۔
تاہم، انہوں نے اس وعدے کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ایران کے خلاف کارروائی کو چار سے چھ ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ تقریباً آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود وہ اب بھی وعدے ہی کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے امریکی عوام کی رائے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف جنگ پر آنے والے اخراجات معمولی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ اور ایران کے ساتھ جنگ، دونوں کسی نہ کسی صورت میں ختم ہو جائیں گی۔
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