امریکہ : صرف سعودی عرب سے اپنے سفارتی عملے میں کمی کر رہے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی محکمہ خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب سے غیر ضروری ملازمین اور ان کے اہلِ خانہ کو واپس بلانے کی ہدایت جاری کی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کی اس رپورٹ کو ’’غلط‘‘ قرار دیا جس میں خلیج فارس کے ساحلی ممالک میں قائم امریکی سفارت خانوں کے عملے کو واپس بلانے کے ممکنہ حکم کا ذکر کیا گیا تھا۔
ترجمان نے دعویٰ کیا کہ یہ ہدایت صرف سعودی عرب میں تعینات غیر ضروری عملے اور ان کے اہلِ خانہ پر لاگو ہوتی ہے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خبر رساں ادارے فرانس پریس نے چند گھنٹے قبل رپورٹ کیا تھا کہ امریکہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، قطر اور بحرین سے اپنے سفارت خانوں کے عملے اور ان کے اہلِ خانہ کو واپس بلانے کا حکم جاری کیا ہے۔
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