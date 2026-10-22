اکسیوس: اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران کی سرحدوں تک پرواز کی

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ میں کانگریس کے وسط مدتی انتخابات اور اسرائیلی پارلیمانی انتخابات میں چند روز باقی رہ جانے کے ساتھ ہی خطے میں فوجی اور سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔
امریکی ویب سائٹ اکسیوس نے امریکی اور اسرائیلی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے درجنوں جنگی طیاروں نے پیر کے روز ایسی پرواز کی جو ایران کی سرحدوں تک جاری رہی۔
ان حکام کے مطابق، اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام اور عراق کی فضائی حدود سے گزرنے والا ایسا راستہ اختیار کیا جو ایران پر ممکنہ حملے کے لیے استعمال ہونے والے راستے سے مشابہ تھا۔
ان حکام نے اکسیوس کو بتایا کہ تل ابیب نے واشنگٹن کو آگاہ کیا تھا کہ یہ کارروائی طاقت کا مظاہرہ کرنے اور ایران کو اسرائیل پر حملے سے باز رکھنے کے مقصد سے کی جانے والی فوجی مشق تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت کو معلوم تھا کہ ایران کے فضائی دفاعی نظام ان طیاروں کی پرواز کا پتا لگا لیں گے۔ حکام کے مطابق، یہ امکان بھی موجود ہے کہ اسرائیلی حکومت چاہتی ہو کہ ایران ان جنگی طیاروں کو نشانہ بنائے، تاکہ ایران کے خلاف حملے کرنے کے لیے جواز اور بہانہ پیدا کیا جا سکے۔
اکسیوس کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج کے سربراہ نے اپنے امریکی ہم منصب کو بتایا ہے کہ موجودہ حالات میں جنگ دوبارہ شروع ہونے سے اسرائیل میں انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔
اس حوالے سے ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایسی کسی غیر ضروری فوجی کارروائی کو قبول نہیں کریں گے جو انتخابات کو خطرے میں ڈال سکتی ہو۔
دوسری جانب، برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز نے آج رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے دوبارہ شروع کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔
تاہم، وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے واضح کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تین نومبر کو ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے قبل خطے میں دوبارہ جنگ بھڑکنے کے مخالف ہیں۔
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