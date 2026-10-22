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امریکی فوجی مشرق وسطیٰ سے نکل رہے ہیں، این بی سی

22 اکتوبر 2026 - 07:34
News ID: 1881068
امریکی فوجی مشرق وسطیٰ سے نکل رہے ہیں، این بی سی

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس ملک کی فوج نے حالیہ دنوں میں مغربی ایشیا میں اپنی فوجی موجودگی کم کر دی ہے اور وزارت خارجہ نے بھی اپنی اضافی نفری کے انخلا کا حکم دے دیا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ "این بی سی نیوز" نے جمعرات کی صبح خبر دی کہ امریکی فوجی اور سفارتی اہلکار حالیہ دنوں میں مغربی ایشیا کے ممالک سے نکل رہے ہیں۔

امریکی حکام نے این بی سی کو بتایا کہ اس ملک کی فوج نے حالیہ دنوں میں پورے مغربی ایشیا میں اپنے فوجیوں کی موجودگی کم کر دی ہے۔

ان ذرائع نے، جن کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، وضاحت کی کہ امریکی وزارت خارجہ نے بھی مغربی ایشیا کے کئی سفارتی مقامات پر مزید عملے کی کمی کا حکم جاری کیا ہے۔

اس رپورٹ میں کہا گیا ہے: "امریکہ خاموشی سے اردن، قطر اور کویت کے اڈوں سے اپنی افواج نکال رہا ہے اور ساتھ ہی، ایران کی دھمکیوں کے بموجب پورے مشرق وسطیٰ میں اپنے سفارتی عملے کی تعداد کم کر رہا ہے۔"

اس سے پہلے بھی خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے گمنام ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی وزارت خارجہ خلیج فارس کے کنارے واقع ممالک میں اپنے سفارت خانوں کے عملے اور ان کے اہل خانہ کے انخلا کا حکم جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔"

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