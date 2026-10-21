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اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاعی منصوبے

ہم نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کئے ہوئے ہیں، ایران کے وزیر دفاع

22 اکتوبر 2026 - 01:08
News ID: 1881060
ہم نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کئے ہوئے ہیں، ایران کے وزیر دفاع

وزیر دفاع نے قلمدان سنبھالنے کے بعد کے اپنے پہلے گھنٹے سپاہ پاسداران کی ایرواسپیس فورس اور فوج کی فضائی دفاع کی ضروریات پوری کرنے کے لئے مختص کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا: ہم نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کئے ہوئے ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع مہرداد اخلاقی نے اپنے پہلے کام کے گھنٹے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرواسپیس فورس اور فوج کی فضائی دفاع کی ضروریات پوری کرنے کے لئے مختص کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے سوشل نیٹ ورک ایکس پر لکھا: بار بار کی دھمکیوں کا جواب یہ نہیں ہے کہ ان دھمکی دینے والوں کی لفاظیوں کا لفاظیوں سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ متعلقہ خطروں کو مزید تیاریوں اور زیادہ مؤثر دفاعی طاقت میں تبدیل کرنا ہے۔

انھوں نے مزید کہا: ہم نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کئے ہوئے ہیں۔

وزیر دفاع نے اس پیغام کے اختتام پر یں ملک کی علاقائی سالمیت کے دفاع پر زور دیتے ہوئے واضح کیا: "ہم مٹی کھاتے ہیں، مگر مٹی دشمن کو دیتے نہیں ہیں۔

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