یمن نے جنگ کے خاتمے سے متعلق شیخ الازہر کی اپیل کا خیرمقدم کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد عبدالسلام نے مصر کی جامعہ الازہر کے سربراہ شیخ احمد الطیب کی جانب سے خطے میں جنگوں اور تنازعات روکنے اور عرب و اسلامی ممالک کی قابل اعتماد شخصیات پر مشتمل فوری ثالثی کمیٹی تشکیل دینے کی اپیل کا خیرمقدم کیا ہے۔ انہوں نے اس اپیل کو ’’ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ اقدام‘‘ قرار دیا۔
اسی دوران یمن کی علماء کونسل نے بھی اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ صنعاء، الازہر کی تجویز کردہ کمیٹی کی میزبانی کے لیے تیار ہے، تاکہ یمن کے مختلف فریقوں کے درمیان مذاکرات اور نقطۂ نظر میں قربت پیدا کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔
المسیرہ ٹی وی چینل اور یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے مطابق، شیخ احمد الطیب نے 18 اکتوبر کو جنگوں کے فوری اور جامع خاتمے، اختلافات ختم کرنے اور عرب و اسلامی دنیا کی قابل اعتماد شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا تھا، تاکہ ثالثی کے ذریعے کشیدگی کم کی جا سکے۔
محمد عبدالسلام نے اس اپیل کا خیرمقدم کرتے ہوئے جنگوں اور تنازعات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔
یمن کی علماء کونسل نے بھی مجوزہ کمیٹی کے ساتھ تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے مخلصانہ مذاکرات اور امتِ مسلمہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کونسل نے فلسطین، لبنان اور شام میں صیہونی ریاست کے مسلسل حملوں اور قبضے کا ذکر کرتے ہوئے خطے کے لیے اس ریاست کے خطرات پر سنجیدہ توجہ دینے کا مطالبہ بھی کیا۔
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