ایران کے خلاف جنگ؛ یورپ میں ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں تاریخی اضافے کا خدشہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آئرلینڈ کی فضائی کمپنی ریان ایئر کے چیف ایگزیکٹو مائیکل اولیری نے خبردار کیا ہے کہ اگلے سال یورپ میں ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے نتیجے میں طیاروں کے ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافے اور پروازوں کی گنجائش کم ہونے کو اس رجحان کی اہم وجوہات قرار دیا گیا ہے۔
ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں 20 فیصد تک اضافے کی پیش گوئی
ریان ایئر کے سربراہ مائیکل اولیری نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے سال یورپ میں ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں 10 سے 20 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 12 ماہ کے دوران یورپ کو ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں تاریخ کے سب سے بڑے اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ایران کے خلاف جنگ کے باعث طیاروں کے ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق، ایران کے خلاف جنگ نے طیاروں کے ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافہ کیا ہے۔ اس صورت حال نے ان فضائی کمپنیوں کے منافع پر دباؤ بڑھا دیا ہے جنہوں نے ایندھن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے بچاؤ کے لیے مناسب معاہدے نہیں کیے۔
اخراجات میں اضافے کے باعث فضائی کمپنیوں کے لیے ٹکٹوں کی قیمتیں پہلے کی سطح پر برقرار رکھنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔
2027 سے فضائی کمپنیوں کو زیادہ خطرات کا سامنا
مائیکل اولیری نے کہا کہ ریان ایئر سمیت یورپ کی دیگر فضائی کمپنیوں کو 2026 میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مناسب تحفظ حاصل رہا ہے، لیکن اپریل 2027 سے بیشتر یورپی فضائی کمپنیوں کے پاس قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے بچاؤ کے لیے محدود انتظامات ہوں گے۔
ان کے مطابق، فروری کے اواخر میں جنگ شروع ہونے کے وقت ریان ایئر نے مارچ 2027 تک اپنی ضرورت کے تقریباً 80 فیصد ایندھن کی قیمت 67 ڈالر فی بیرل کے حساب سے طے کر رکھی تھی۔ تاہم اب کمپنی نے اگلے سال کے ایندھن کے اخراجات میں سے صرف 15 فیصد کی قیمت 85 ڈالر فی بیرل کے حساب سے مقرر کی ہے۔
اولیری نے مزید کہا کہ اس وقت کھلی منڈی میں ایندھن کی قیمت اس سطح سے تقریباً دوگنا تھی۔
پروازوں کی گنجائش میں کمی اور مسافروں پر بڑھتا دباؤ
ریان ایئر کے سربراہ نے پیش گوئی کی کہ فضائی کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے اور ان کے ایک دوسرے میں ضم ہونے کے نتیجے میں اگلے سال دستیاب نشستوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔
ان کے مطابق، پروازوں میں نشستوں کی تعداد میں کمی اور ایندھن کے بڑھتے ہوئے اخراجات مل کر ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔
ہوابازی پر ٹیکس میں اضافہ؛ بیلجیم میں ریان ایئر کی پروازیں کم کرنے کا فیصلہ
مائیکل اولیری نے اعلان کیا کہ ریان ایئر موسمِ سرما کے پروازوں کے شیڈول سے 20 راستے ختم کر دے گی اور بیلجیم میں اپنی پروازوں کی گنجائش سے 10 لاکھ سے زیادہ نشستیں کم کر دے گی۔
یہ فیصلہ بیلجیم کی حکومت کی جانب سے ہوابازی پر ٹیکس 2 یورو سے بڑھا کر جنوری میں 7 یورو کرنے کے منصوبے کے بعد کیا گیا ہے۔
رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے خلاف جنگ کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں اضافے، پروازوں کی گنجائش میں ممکنہ کمی اور 2027 کے لیے فضائی کمپنیوں کے پاس قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے بچاؤ کے محدود انتظامات کے نتیجے میں یورپ میں ہوائی سفر کے اخراجات نمایاں طور پر بڑھ سکتے ہیں۔
ریان ایئر کے سربراہ کی پیش گوئی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے اثرات اگلے سال بھی برقرار رہ سکتے ہیں، جس سے فضائی کمپنیوں اور یورپی مسافروں پر مزید مالی دباؤ پڑنے کا خدشہ ہے۔
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